Однозначно понравится маме безопасное селфи в твоем инстаграме

Один из таких интерактивных уроков по электробезопасности специалисты крупнейшей электросетевой компании провели для учащихся средней общеобразовательный школы №56 в поселке городского типа Промышленная.

Электричество опасно – это правило ребятам объясняют еще в детском саду, потом повторяют в школе. Но дети взрослеют, и отношение к этим очевидным правилам у некоторых почему-то меняется. Через социальные сети в подсознание подростков, как вирус, проникают такие понятия, как «руфинг», «зацепинг», «сталкерство». Жизнь для азартных и бесстрашных подростков превращается в конкурс популярности. Они идут на все ради эффектного селфи в инстаграм. Именно эту тему на своих уроках поднимают энергетики. В рамках познавательной игры они предлагают ребятам альтернативу: безопасную, яркую и креативную фотографию. Необычное селфи в каске и диэлектрических ботах с хэштегом #МРСКСибири отлично вписывается в учебный процесс.

- В подростковом возрасте ребятам многое становится интересно, к тому же им важно завоевать авторитет среди сверстников и необдуманный рискованный поступок, например, забраться на опору ЛЭП, чтобы сделать селфи, воспринимается, как попытка стать «первым» и «лучшим», - рассуждает заместитель директора по учебно-воспитательной работе СОШ № 56 Елена Гокова. – Важно именно сейчас, в начале переломного подросткового периода, рассказать и показать детям, что «можно», а что «нельзя», чтобы в дальнейшем избежать неприятных последствий. С точки зрения педагогики, стоит не просто запрещать, а именно объяснять степень рисков и ответственности.

Фото: ПАО «МРСК Сибири»

Интерактивный урок для пятиклассников как раз и был построен на этом принципе – наладить контакт с детьми и доступным языком объяснить ребятам, как нужно вести себя вблизи энергообъектов. В процессе игры ребята сделали энергичную зарядку, познакомились с инструментами, с помощью которых можно починить электрические приборы, и примерили амуницию электромонтера. А яркие фотографии тут же разлетелись по необъятному пространству социальных сетей и за короткое время набрали рекордное количество просмотров. Кстати, первыми, кто «заценил» необычные фото стали учителя и родители.

Чтобы дети не забыли усвоенные знания, сотрудники ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС» подарили им красочные раскраски, закладки, плакаты и наклейки.

Энергетики призывают родителей и педагогов поддержать их в работе по профилактике детского электротравматизма и регулярно напоминать детям о необходимости неукоснительно соблюдать меры предосторожности и в быту, и вблизи энергообъектов.

А вы знаете, чем увлекается ваш ребенок? Как проводит свое свободное время? Тогда загляните в его в социальные сети. И если там опубликованы «фотографии на грани» - пора бить тревогу.