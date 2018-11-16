Вместо армии - на обычную работу

Одним из способов отдать долг Родине является альтернативная гражданская служба. Избрать такой вариант призывник может, если его убеждения или религия противоречат армейской службе, а также если он - представитель коренного малочисленного народа России, занимающегося традиционными промыслами.

Альтернативная гражданская служба, говоря простым языком, - это обычная оплачиваемая работа с гарантированным социальным пакетом вместо срочной службы в армии. При этом призывникам предоставляется большой выбор самых разных профессий.

К примеру, в весенний призывной период нынешнего года на альтернативную гражданскую службу были направлены 12 кузбассовцев. В том числе 3 - в учреждения социальной защиты населения, 3 - в учреждения здравоохранения, 1 - в учреждение культуры, 4 - в структурные подразделения Управления Федеральной почтовой связи Кемеровской области.

Так что не нужно верить страшилкам про работу на «альтернативе» только санитарами в психбольницах!

- Вакансии альтернативной гражданской службы учитывают квалификацию человека, его опыт, специальность, а также семейное положение и состояние здоровья, - отмечает начальник департамента труда и занятости населения Кемеровской области Евгений Степин. - Работник трудится на государственном предприятии для блага страны, и этот период засчитывается ему как служба в армии. То есть призывник, который не может брать в руки оружие, может послужить по-другому.

Со времени вступления в силу Закона Российской Федерации «Об альтернативной гражданской службе» (с 1 января 2004 года) право на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой территориальными призывными комиссиями Кемеровской области было предоставлено 248 кузбассовцам призывного возраста, из которых 80% являлись представителями религиозных конфессий (евангельские христиане-баптисты и свидетели Иеговы), остальные избирали «альтернативу» по убеждениям.

ВАЖНО!

Сроки прохождения альтернативной гражданской службы:

• 1 год и 9 месяцев (коэффициент 1,75 к сроку военной службы по призыву) - общее правило;

• 1 год и 6 месяцев - для граждан с высшим образованием на гражданских должностях в организациях Вооруженных сил, других войск и воинских формирований и органов.