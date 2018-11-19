Горожан научат поднимать предметы силой мысли
В ТРЦ «Лапландия» последние дни работает масштабная семейная выставка «Робополис» (0+). Только до 25 ноября у горожан есть шанс познакомиться с удивительными роботами из разных уголков мира - Канады, США, Японии, России, Южной Кореи и Великобритании. Новейшие разработки в области искусственного интеллекта и виртуальной реальности соседствуют с милыми робопитомцами, которые не оставят равнодушными ни взрослых, ни детей.
В «Робополисе» собрались самые дружелюбные и общительные андроиды. Гостей встречает промобот Борис, любитель рассказывать анекдоты, и рободевушка Кики. А пока вы обмениваетесь с ними приветствиями, рядом может оказаться и R-bot Валера, который тоже очень любит разговаривать с людьми.
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На выставке представлены не только последние разработки в области робототехники, но и необычные нейроинтерфейсы. Они настраиваются на эмоции человека и с их помощью двигают предметы: поднимают в воздух квадрокоптер или двигают шарик на специальном поле. Дети наверняка останутся в восторге от разработки японских ученых - ласковой собаки Aibo, которая обожает играть со своими игрушками. Робопес может запросто стать верным другом: он умеет распознавать эмоции людей, узнавать своих хозяев, понимает команды.
В «Робополисе» найдется развлечение под любой возраст. Для детей оборудована зона мастер-классов, где можно порисовать 3D-ручкой и соорудить собственного робота. Малышам помогут подружиться и поиграть с роботами, а школьникам расскажут о робототехнике и увлекут их процессом создания сложных механизмов своими руками. Подросткам и взрослым понравятся зоны, где можно окунуться в невероятные миры виртуальной и смешанной реальности.
Погружение в будущее продлится только до 25 ноября. Все малыши до 3 лет включительно посещают город электроников бесплатно. Для остальных гостей предусмотрена гибкая система скидок. Познакомься с роботами со всего мира по цене всего одного бизнес-ланча или похода в кино!
Время на выставке летит незаметно, поэтому билет в «Робополис» действителен весь день. Изучать новые технологии и веселиться с роботами хочется как можно дольше!
Внимание! Ограниченное предложение: вы можете получить
бесплатный детский пригласительный билет на выставку «Робополис» у партнеров компании. Подробности по ссылке - https://vk.com/topic-156590641_38867187
Пошпионить за роботами можно тут:
Сайт: https://робополис.рф
VK: https://vk.com/robopolis_kemerovo
Телефон 8 (961) 866-22-05
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