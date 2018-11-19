Горожан научат поднимать предметы силой мысли

В ТРЦ «Лапландия» последние дни работает масштабная семейная выставка «Робополис» (0+). Только до 25 ноября у горожан есть шанс познакомиться с удивительными роботами из разных уголков мира - Канады, США, Японии, России, Южной Кореи и Великобритании. Новейшие разработки в области искусственного интеллекта и виртуальной реальности соседствуют с милыми робопитомцами, которые не оставят равнодушными ни взрослых, ни детей.

В «Робополисе» собрались самые дружелюбные и общительные андроиды. Гостей встречает промобот Борис, любитель рассказывать анекдоты, и рободевушка Кики. А пока вы обмениваетесь с ними приветствиями, рядом может оказаться и R-bot Валера, который тоже очень любит разговаривать с людьми.