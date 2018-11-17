Выходные в новокузнецке: интересно, весело и ярко

День артиллерии на Кузнецкой крепости

Спешим на праздник и получаем призы!

Видели ли вы, как стреляют пушки – те самые, что на Кузнецкой крепости? А хотели бы сами стать частью артиллерийской команды, которая когда-то охраняла крепость? В ближайшую субботу вам представится такая возможность! Именно в этот день в музее-заповеднике состоится грандиозный праздник - «День артиллерии на Кузнецкой крепости». Здесь можно будет познакомиться с историей артиллерии России и старого Кузнецка, побывать на театрализованной экскурсии и поучаствовать в викторине. А дополнительным бонусом к веселому и познавательному празднику станет розыгрыш уникального подарочного историко-краеведческого издания «Кузнецкая старина. Новокузнецк: 400 лет в истории России». Два тома, оформленные в коробочный футляр, содержат статьи по истории города, архивные фотографии, иллюстрации и атлас старинных карт, некоторые из них публикуются впервые.

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Крепостной проезд, 1

17 ноября, начало в 12:00, окончание в 14:00

Цена билетов: от 140 до 250 рублей.

Фото: музей-заповедник "Кузнецкая крепость"

«Пикник» и его принципы левитации

Отправляемся в полет вместе с музыкантами

Каждый концерт группы «Пикник» - это не просто грандиозное шоу, но и невероятная история, в которую объединены композиции музыкантов. Вот и в этот раз, вдохновившись трудами Циолковского, упорством братьев Райт и трансцендентными опытами индийских йогов, музыканты предлагают отправиться в полет. Но полет не на Марс и даже не к Солнцу, а в музыкальный полет – воспарить над суетой и обыденностью.

Некоторые песни, которые прозвучат в первом отделении, получат новое музыкальное прочтение и, конечно же, новое визуальное оформление – в том числе, кто-то из группы обязательно воспарит над сценой… Во втором же отделении обязательно прозвучат золотые хиты «Пикника» - про трехрукого шамана и египтянина, про того, кто говорит и показывает и про фиолетово-черные отношения… Конечно же, это еще не все! А вот какие именно сюрпризы ждут горожан на концерте, вы узнаете 18 ноября!

Новокузнецкий драматический театр

пр. Металлургов, 28

18 ноября, начало в 19:00.

Цена билетов: 1600 – 3800 рублей.

Фото: организаторы гастролей

Автор, жги!

Слушаем авторские произведения в авторском же исполнении

Быть автором-исполнителем непросто. Каждое произведение нужно представлять особенным образом – чтобы зрители запомнили и полюбили его создателя. Оттого-то новокузнечане объединились в «Лигу авторов», идейным вдоновителем которой стал уличный музыкант, автор и исполнитель Максим Петш. И одним из их первых концертов станет «Автор, жги!»

На суд зрителей представят авторы-исполнители Андрей Солдатов, Денис Суховейко, Евгений Белый, Макс Петш, Константин Сторожилов и Евгений Баковкин, а так же поэты Андрей Логутенко, Елена Макарова, Ирина Малкова. Они не просто исполнят собственные произведения, но и пригласят к диалогу зрителей.

Гарантируем: большинство произведений вы пока не слышали и, наверняка, они станут приятным открытие!

ЦГБ им. Н.В.Гоголя

ул. Спартака, 11

18 ноября, начало в 15:00.

Вход – цена 100 рублей

Фото: Эльвира Лабер

«Инди-ра» в Новокузнецке!

Всей семьей идем в цирк

Слоны и попугали, пумы и лошади, собачки и многие, многие другие – таков он, цирк «Инди-ра». Здесь силач с легкостью жонглирует огромными гирями, а воздушные гимнасты парят под куполом цирка. Впрочем, гимнасты здесь не только люди, но и обезьянки и пумы: они тоже поднимаются на высоту нескольких метров! Яркие попугаи катаются с горки, а потом ездят на велосипеде, а хищники с удовольствием играют на арене, проделывая различные трюки.

Но самое главное – это шоу слонов. Это удивительные животные крутят обручи и балансируют на шаре, встают в стойку на «руках» и играют на губных гармошках.

А еще… Нет, не станем раскрывать всех секретов цирка «Инди-ра». Лишь скажем: волшебный сон, волшебная сказка, которая развернется на арене, обязательно понравится и взрослым, и детям!

Новокузнецкий цирк

ул. Кирова, 70

17 ноября, начало в 15:00

17 ноября, начало в 13:00

Цена билетов: от 600 до 2000 рублей.

Великолепная программа "Инди-ра"!Фото: Екатерина РОМАНОВА

«Земляне» и их лучшие хиты

Поем вместе с артистами про рокот космодрома и каскадеров

Много лет назад профессиональный коллектив добавил к своему названию звучный эпитет – рок-группа, с тех пор «Земляне» именуются именно так! В те годы они действительно отличались более тяжелой музыкой, энергичной подачей материала и экспрессивным поведением на сцене. Их хиты – «Красный конь», «Птицы», «Каскадеры» и многие другие стали всесоюзными, а одна из композиций и вовсе была выпущена только фирмой «Мелодия» и только на пластинках более чем в 15 миллионах экземпляров! Речь, конечно же, идет о «Траве у дома»: добрая мелодия, проникновенные слова и невероятная энергетика композиции до сих пор будоражат сердца поклонников хорошей музыки.

Уже 40 лет выступают «Земляне» на отечественной и зарубежной сцене, неизменно собирая полные залы. С годами в состав группы вошли новые музыканты, и старые добрые песни обрели новое звучание.

ДК «Алюминщик»

ул. Ленина, 41, т.: (384-3) 37-19-55

20 октября, начало в 19:00

Цена билетов: от 600 до 1500 рублей.