Кормление огня, дефиле и концерт: В Шерегеше официально стартовал новый сезон

В Шерегеше официально дан старт новому горнолыжному сезону-2018-2019.

Самые нетерпеливые лыжники и сноубордисты опробовали снег еще в первых числах ноября, тем не менее, официальное открытие нового сезона состоялось именно в эту субботу, 17 ноября. В торжественной церемонии принимали участие губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, глава Таштагольского района Владимир Макута и начальник департамента молодежной политики и спорта Антон Пятовский. Губернатор Кемеровской области первым поздравил кузбассовцев и гостей региона с праздником.

Старт сезону дал Сергей Цивилев. Фото: vk.com, "Шерегеш - горнолыжный курорт".

- Наступил новый сезон. Он будет очень ярким, потому что это первый сезон при подготовке к нашему большому празднику 300-летию Кузбасса. Я очень рад видеть улыбающиеся лица, видеть вас всех на этом большом празднике. И надеюсь, что этот сезон будет лучше предыдущего. А следующий – еще лучше, чем этот. И так, ступенька за ступенькой, мы будем подниматься на вершину нашей славы! – поздравил гостей горнолыжного курорта Сергей Цивилев.

Глава Таштагольского района, в свою очередь, заметил, что местные жители готовы создавать для гостей Шерегеша самые лучшие условия. И однажды Шерегеш станет курортом №1 в России и в мире.

Выбор короля и королевы горы. Фото: vk.com, "Шерегеш - горнолыжный курорт".

К слову, прямо во время церемонии открытия были названы победители конкурса «Лучший на горе» - среди гостиниц и заведений горнолыжного курорта. Но если этот конкурс был ориентирован на предпринимателей, то выборы короля и королевы горы проходили среди туристов. Каждый из участников продемонстрировал умение кататься, а также продефилировал по сцене. Победители конкурса получили золотые ски-пассы, возможность отдохнуть в спа-отеле и отужинать в ресторане.

Не обошелся праздник и без важной церемонии кормления огня. Считается, что этот ритуал хранит семейный очаг, защищает от болезней и недугов, приносит счастье и удачу. А еще несколько сотен участников праздника совершили массовый спуск с горы, ставший уже традиционным для открытия сезона.

Подготовка к первому официальному спуску. Фото: vk.com, "Шерегеш - горнолыжный курорт".

А одной из ярких точек праздника стал концерт музыкальной группы AYA Project из Санкт-Петербурга.

Напомним, с 17 ноября в Шерегеш можно добраться не только на рейсовом автобусе или автомобиле, но и на электричке, которая будет ходить по выходным и праздничным дня до Чугунаша. Кроме того, организована доставка из аэропорта имена Волынова (Спиченково) до Шерегеша.