В Кемерове на Томи замерзает лебедь

Летел на зимовку, но так и не добрался до теплых стран лебедь-кликун. Горожане обеспокоены будущим птицы и готовы помочь ей.

Одинокого лебедя, плавающего по реке Томи и постоянно ныряющего в поисках съестного, несколько дней назад заметили кемеровчане и забили тревогу: птица – теплолюбивая, и в условиях сибирской зимы вряд ли выживет. Лебедя могут погубить и морозы, и отсутствие пропитания. К слову, горожане уже пытались кормить красивую птицу: насыпали на берегу зерно. Вот только осторожная птица к людям не приблизилась, а зернышки склевали вороны да утки.

Чтобы появилась возможность спасти лебедя, к нему нужно подойти близко-близко. Увы, это пока невозможно: сама птица очень осторожна и не спешит покидать полынью. А люди приблизиться не могут: полынья слишком большая, а лед еще очень тонок.

Фото: кадр видео "Вести-Кузбасс"

Как же оказался лебедь в наших краях?

- Молодой лебедь-кликун по каким-то причинам не улетел вместе со всеми. Может быть, он болен, не исключено, что птицу подстрелили. Когда – и если – лебедь попадет в руки к людям, ему можно будет оказать помощь. Точно определить причину, почему птица осталась в Кемерове, можно определить только после обследования, - отметил заведующий кафедрой биоразнообразия и биоресурсов КемГУ, профессор Николай Скалон.

Лебеди-клинуны раньше в Кузбассе встречались часто, но сейчас единственная пара живет в заказнике Горкинском. Этот же лебедь, скорее всего, летел вместе со стаей из Томской области, да не смог продолжить путь вместе со всеми.

Птицу готовы принят и выходить в центре сохранения биоразнообразия КемГУ. А после этого лебедь может отправиться в заповедник «Кузнецкий Алату»: там его готовы приютить до весны.

К слову, это не первая экзотическая для Кузбасса птица, которой остается надеяться только на помощь человека. Так, в 2011 году году на кузбасском руднике нашли отбившегося от стаи розового фламинго. Бедняге пришлось лечить поврежденные лапки. В 2015 году целая стая розовых фламинго плавала по Томи, удивляя очевидцев цветом перьев. А в октябре 2018 года в беду попал пеликан: истощенную птицу обнаружили в Чебулинском районе, а сейчас ее выхоживают в кемеровском центре помощи диким и экзотическим животным.