В областной администрации обсудили концепцию квартала искусств и площади торжеств в Кемерове

В администрации области на совещании Сергея Цивилева обсудили будущий облик квартала искусств, который появится в Кемерове. Его центром станет концертный зал филиала Мариинского театра. Предполагается, что площадь строения составит 22 тысячи квадратных метров. Напротив здания расположится площадь с фонтаном.

Как рассказали в пресс-службе областной администрации, также проектируется площадь торжеств 300-летия Кузбасса вместимостью 100 тысяч человек, на которой будут проводиться парады и манифестации. На площади будет располагаться многофункциональная эстрада – в зависимости от погоды открытая или закрывающаяся. Здесь планируется провести уже ближайший День Победы.

Новые объекты соединятся с продолжением набережной Томи. Место будет благоустроено – проведены берегоукрепительные работы, озеленение территории, обустройство мест для семейного, детского и молодежного отдыха. Пешеходную зону отделят от зоны для катания на велосипедах и роликах.

Одной из изюминок проекта станет обустройство подземных и наземных парковок в три уровня. Приоритетными станут парковки для автомобилей с уширенными габаритами (розовые) специально для водителей-женщин. Сообщать автовладельцам о загруженности мест будут специальные табло.

Помимо этого, на площади торжеств обустроят функциональные зоны: музей космонавтики, скейт-парк и объекты обслуживания отдыха населения.