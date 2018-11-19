Частный сектор Новокузнецка переведут на газ

Новокузнецк попал в федеральный проект «Чистый воздух». В его рамках частный сектор южной столицы Кузбасса переведут на газ.

«Чистый воздух» - одно из важнейших направлений национального проекта «Экология». Данное направление предполагает снижение вредных выбросов в атмосферу, как минимум, в 12 крупных промышленных центрах 10 субъектов России, в том числе в кузбасском Новокузнецке.

- Промышленные компании должны обеспечить экологически чистые производства. Эту инициативу поддержал президент. Поэтому все новые промышленные производства Кузбасса должны соответствовать экологическим требованиям. За этим мы будем следить, - отметил в рамках парламентских слушаний министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин.

В частности, планируется, что в Новокузнецке появится газовая котельная, что позволит перевести частный сектор на газ. Кроме того, будет обновлен подвижный состав городского транспорта, в том числе с переводом на газомоторное топливо.

Также в планах властей приобрести передвижную лабораторию мониторинга воздуха, автоматизировать посты наблюдений и создать единую базу данных о состоянии атмосферного воздуха в Новокузнецке.

Вложения в реализацию задуманного составят более 20 миллиардов рублей. Финансирование проекта «Чистый воздух» в Новокузнецке будет идти из бюджетов всех уровней, в том числе из крупных промышленных предприятий.

- Успешное выполнение задач проекта «Чистый воздух» позволит к 2024 году снизить уровень загрязнения атмосферного воздуха, а также уменьшить общий объем выбросов более чем на 20 процентов, - отметил замгубернатора по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.