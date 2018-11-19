В администрации Кузбасса назначили начальников двух департаментов

У двух кузбасских департаментов появились новые руководители. Департамент административных органов Кемеровской области возглавил Евгений Рюмин, департамент внутренней политики – Олеся Левкович.

Соответствующие распоряжения подписал губернатор Сергей Цивилев. Евгений Рюмин родился 4 января 1967 года в Мариинске. В 1988 году окончил Новосибирское высшее военное командное училище МВД СССР, в 2000 году – Академию управления МВД России по специальности «Государственное и муниципальное управление».

С 1988 по 1993 год служил в Вооруженных силах. С марта 1993 года по сентябрь 2018 – в органах внутренних дел России и в войсках национальной гвардии России.

За безупречную службу полковник полиции награжден государственными наградами – Орденом Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью Жукова.

Олеся Левкович родилась 30 декабря 1979 года в Белове Кемеровской области. Окончила Кемеровский государственный университет культуры и искусств по специальности «Менеджмент социально-культурной деятельности». 15 лет руководила учреждением молодежной политики и более двух лет занимала должность заместителя начальника территориального управления Центрального района администрации города Кемерово.

С 2012 года Олеся Левкович являлась депутатом городского Совета народных депутатов V созыва. С октября 2018 года исполняла обязанности начальника департамента внутренней политики губернатора Кемеровской области.