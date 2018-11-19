В Кемерове открылся клуб онкопозитивных людей

В Кемерове открылся клуб онколопозитивных людей. Его участники пытаются помочь людям с онкологией преодолеть трудности в борьбе с непростым заболеванием.

Клуб создан для встреч единомышленников, в которых также будут участвовать специалисты различных профилей – юристы, представители социальных служб, врачи. Так онкобольные хотят привлечь внимание общественности к онкологическим заболеваниям, показать, что рак – не приговор.

В четверг представительницы клуба организовали фотосессию в поддержку людей с онкологией. Ее цель – показать силу духа и жизнелюбие тех, кто принял свой диагноз и научился жить с ним. А тем, кто еще только принимает, – через фото показать их красоту. По итогам данной фотосессии в городе откроется выставка. Участники клуба хотят донести до кемеровчан, которые столкнулись с этим страшным диагнозом, что в нашем городе им есть, с кем поговорить, у кого найти поддержку.

Прошедшей фотосессией Кемерово принял эстафету Всероссийского фотомарафона #мыможемямогу, который является частью проекта @ilovelife_project , созданного Оксаной Андриенко.

– Название фотомарафона состоит из двух коротких, но важных фраз. «Мы можем» значит, что, объединившись, мы в силах изменить отношение общества к болезни и к онкологическим пациентам. «Я могу» значит, что каждый из нас начинает делать вклад в общее дело с себя - не прячется, а делится опытом и тем самым поддерживает пациентов в их диагнозе. Мы хотим показать, что в момент постановки диагноза жизнь не заканчивается. Что в ней все так же есть место увлечениям, творчеству, спорту, здоровому образу жизни. И что нас окружает много интересных и небезразличных людей, с которыми стоит познакомиться, – рассказала руководитель клуба онкопозитивных кемеровчан Елена Точилкина.