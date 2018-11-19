2018-11-19T09:54:14+03:00
Общество

В Кемерове открылся клуб онкопозитивных людей

Горожане объединились в совместной борьбе с онкологией
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Фото: Максим ИвановФото: Максим Иванов
Изменить размер текста:

В Кемерове открылся клуб онколопозитивных людей. Его участники пытаются помочь людям с онкологией преодолеть трудности в борьбе с непростым заболеванием.

Клуб создан для встреч единомышленников, в которых также будут участвовать специалисты различных профилей – юристы, представители социальных служб, врачи. Так онкобольные хотят привлечь внимание общественности к онкологическим заболеваниям, показать, что рак – не приговор.

В четверг представительницы клуба организовали фотосессию в поддержку людей с онкологией. Ее цель – показать силу духа и жизнелюбие тех, кто принял свой диагноз и научился жить с ним. А тем, кто еще только принимает, – через фото показать их красоту. По итогам данной фотосессии в городе откроется выставка. Участники клуба хотят донести до кемеровчан, которые столкнулись с этим страшным диагнозом, что в нашем городе им есть, с кем поговорить, у кого найти поддержку.

Прошедшей фотосессией Кемерово принял эстафету Всероссийского фотомарафона #мыможемямогу, который является частью проекта @ilovelife_project , созданного Оксаной Андриенко.

– Название фотомарафона состоит из двух коротких, но важных фраз. «Мы можем» значит, что, объединившись, мы в силах изменить отношение общества к болезни и к онкологическим пациентам. «Я могу» значит, что каждый из нас начинает делать вклад в общее дело с себя - не прячется, а делится опытом и тем самым поддерживает пациентов в их диагнозе. Мы хотим показать, что в момент постановки диагноза жизнь не заканчивается. Что в ней все так же есть место увлечениям, творчеству, спорту, здоровому образу жизни. И что нас окружает много интересных и небезразличных людей, с которыми стоит познакомиться, – рассказала руководитель клуба онкопозитивных кемеровчан Елена Точилкина.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Пациенты с низкой социальной ответственностью
Наш колумнист о вреде, который наносят системе здравоохранения такие пациенты, как Надежда Гречкина, которая устроила скандал в поликлинике и довела врача до срыва: «хоть сдохни, рецепт не дам!» [а вы на чьей стороне?]
Новости 24
В Новокузнецке замерзший фламинго рухнул с неба
Кузбассовец сделал комплимент чужой женщине и получил топором по голове
В Кузбассе открываются новые детские спортивные площадки
Следствие настаивает на продлении ареста шести фигурантам дела «Зимней вишни»
Коса против лопаты: Кузбассовцы устроили бой из-за мусорки
В Кемерове монтируют хоккейную коробку на площади Советов
В Кузбассе на железную дорогу слили сточные воды с нефтепродуктами
В Кузбассе ночью сгорели баня и гараж с автомобилем внутри
Кемеровские спасатели вызволили из квартиры женщину с инсультом
В Шерегеше нашли заблудившегося в лесу туриста
В Кузбассе в ДТП с фурой и легковушкой пострадала 11-летняя девочка
В Кемерове неизвестные подожгли дом с хозяином внутри
В Кемерове все авиарейсы задержали из-за тумана
В Кузбассе на трассе иномарка столкнулась с фурой
Продление Московского и новое кольцо: Мэр Кемерова рассказал о строительстве дорог в 2019 году
Полуголый мужчина устроил забег по Кемерову
В Кузбассе два человека погибли в ДТП с грузовиком
Кузбасские синоптики дали прогноз на понедельник
Сергей Цивилев босиком пробежался по Кемерову
В Новокузнецке рабочие шли на завод пешком из-за электронного проездного
Кузбасские поэты прочтут стихи в честь Дня матери