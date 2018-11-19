В Кузбассе потеплеет до +1 градуса

На этой неделе жителей Кузбасса ждет резкое потепление. Местами столбики термометра поднимутся аж до +1 градуса. Такие температурные качели могут превратить дороги в каток, принесут метели и порывистый ветер.

По прогнозам Кемеровского гидрометцентра во вторник воздух в Кузбассе прогреется до -3,-8 градусов, на востоке области будет -13. Ночью в регионе ожидается -7,-12 градусов. Ветер при прохождении теплого атмосферного фронта сменит направление на юго-западное и будет усиливаться до 16 метров в секунду. Синоптики прогнозируют снег, метели, местами изморозь, а на дорогах – гололедицу.

В среду сохранятся снег и метели, а также порывистый ветер. Днем ожидается -3,-8 градусов, ночью -2,-7 градусов. В четверг характер погоды сохраниться, однако потеплеет еще больше. Днем температура воздуха составит -1,-6 градусов. Ночью будет -2,-7 градусов.

В пятницу местами столбики термометров поднимутся до +1,-4 градусов. Как отмечают синоптики, осадки будут разнообразными по интенсивности и местами будут в виде мокрого снега. Возможно образование гололедных явлений. Юго-западный ветер будет дуть с порывами до 15 метров в секунду. Ночью ветер будет усиливаться до 15-20 метров в секунду. В ночь на субботу температура понизится до -6,-11 градусов, местами до -16 градусов. Выходные снова будут морозными.