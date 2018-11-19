2018-11-19T15:44:14+03:00
Общество

Кузбассовцев наградили за спасение туриста в Шерегеше

Мужчина не вернулся после катания с горы Мустаг накануне официального открытия горнолыжного сезона
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Владимир Макута вручил спасателям областные медали Фото: АКОВладимир Макута вручил спасателям областные медали Фото: АКО
Изменить размер текста:

Есть люди, для которых в Шергеше всегда есть работа. Это спасатели. Они заступают на пост еще до официального открытия сезона – и готовы прийти на помощь в любое время суток. Так случилось и в этот раз.

В пятницу компания молодых людей из Горного Алтая каталась с горы Мустаг, однако вечером оказалось, что один из туристов не вернулся в номер. Друзья поспешили сообщить об этом спасателям.

Поиск осложнился тем, что гость оказался без средства связи – телефон мужчина оставил в машине. Тогда сотрудники Таштагольского поискового аварийно-спасательного отряда разделились на три группы. Первая вдвинулась к склону горы, чтобы определить район катания ребят. Вторая группа направилась к их месту проживания, а третья – к канатной дороге.

Обнаружив следы горнолыжника, спасатели объединились и продолжили поиск в районе Третьего ключа. Спустя четыре часа мужчину нашли и на волокушах вытащили к дороге. Отсюда его забрала скорая помощь. Медики сообщили, что сейчас его жизни ничего не угрожает.

На открытии горнолыжного сезона, 17 ноября, Сергей Цивилев встретился с представителями поисково-спасательного отряда, а также с пожарными, медиками и полицейские, которые следят за безопасностью и здоровьем отдыхающих в Шерегеше. Глава региона поблагодарил спасателей за оперативный поиск туриста и высокую личную ответственность.

По поручению губернатора глава Таштагольского района Владимир Макута вручил им областные награды. Старший поисковой группы Павел Горбунов, спасатели Александр Семдянкин и Иван Целюк награждены медалью «За служение Кузбассу». Медали «За честь и мужество» вручены Андрею Рыбакову и Константину Болдыкову. Юбилейную медаль «75 лет Кемеровской области» получил спасатель 2 класса Алексей Кияницын.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Профессор КузГТУ погиб в тройной аварии в Беловском районе
В Кузбассе стартовала акция «Улыбайся, любимая мамочка!»
В Кузбассе организатор меховой ярмарки лишилась шуб на полмиллиона рублей
В Новокузнецке замерзший фламинго рухнул с неба
Кузбассовец сделал комплимент чужой женщине и получил топором по голове
В Кузбассе открываются новые детские спортивные площадки
Следствие настаивает на продлении ареста шести фигурантам дела «Зимней вишни»
Коса против лопаты: Кузбассовцы устроили бой из-за мусорки
В Кемерове монтируют хоккейную коробку на площади Советов
В Кузбассе на железную дорогу слили сточные воды с нефтепродуктами
В Кузбассе ночью сгорели баня и гараж с автомобилем внутри
Кемеровские спасатели вызволили из квартиры женщину с инсультом
В Шерегеше нашли заблудившегося в лесу туриста
В Кузбассе в ДТП с фурой и легковушкой пострадала 11-летняя девочка
В Кемерове неизвестные подожгли дом с хозяином внутри
В Кемерове все авиарейсы задержали из-за тумана
В Кузбассе на трассе иномарка столкнулась с фурой
Продление Московского и новое кольцо: Мэр Кемерова рассказал о строительстве дорог в 2019 году
Полуголый мужчина устроил забег по Кемерову
В Кузбассе два человека погибли в ДТП с грузовиком
Кузбасские синоптики дали прогноз на понедельник
Сергей Цивилев босиком пробежался по Кемерову
В Новокузнецке рабочие шли на завод пешком из-за электронного проездного
Кузбасские поэты прочтут стихи в честь Дня матери