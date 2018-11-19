Кузбассовцев наградили за спасение туриста в Шерегеше

Есть люди, для которых в Шергеше всегда есть работа. Это спасатели. Они заступают на пост еще до официального открытия сезона – и готовы прийти на помощь в любое время суток. Так случилось и в этот раз.

В пятницу компания молодых людей из Горного Алтая каталась с горы Мустаг, однако вечером оказалось, что один из туристов не вернулся в номер. Друзья поспешили сообщить об этом спасателям.

Поиск осложнился тем, что гость оказался без средства связи – телефон мужчина оставил в машине. Тогда сотрудники Таштагольского поискового аварийно-спасательного отряда разделились на три группы. Первая вдвинулась к склону горы, чтобы определить район катания ребят. Вторая группа направилась к их месту проживания, а третья – к канатной дороге.

Обнаружив следы горнолыжника, спасатели объединились и продолжили поиск в районе Третьего ключа. Спустя четыре часа мужчину нашли и на волокушах вытащили к дороге. Отсюда его забрала скорая помощь. Медики сообщили, что сейчас его жизни ничего не угрожает.

На открытии горнолыжного сезона, 17 ноября, Сергей Цивилев встретился с представителями поисково-спасательного отряда, а также с пожарными, медиками и полицейские, которые следят за безопасностью и здоровьем отдыхающих в Шерегеше. Глава региона поблагодарил спасателей за оперативный поиск туриста и высокую личную ответственность.

По поручению губернатора глава Таштагольского района Владимир Макута вручил им областные награды. Старший поисковой группы Павел Горбунов, спасатели Александр Семдянкин и Иван Целюк награждены медалью «За служение Кузбассу». Медали «За честь и мужество» вручены Андрею Рыбакову и Константину Болдыкову. Юбилейную медаль «75 лет Кемеровской области» получил спасатель 2 класса Алексей Кияницын.