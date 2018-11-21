Аудитория будущего для будущих инженеров

В Новокузнецке есть улица имени Ивана Бардина - выдающегося инженера и металлурга. «Инженер должен опережать будущее» - это слова Ивана Бардина, ко­торый в свое время решил, что кад­ры для КМК должны коваться здесь же, в городе. Тогда же был создан и Сибирский металлургический институт - современный СибГИУ. К слову, один из корпусов и лаборатории расположены именно на проспекте Бардина! И, нужно сказать, современные студенты готовы стремиться к новым вершинам знаний и работать, опережая время - так же, как когда-то и сам Бардин.

Новая аудитория

В рамках недели высоких технологий в СибГИУ после реконструкции открыли поточную аудиторию имени Ивана Бардина. Средства на ее ремонт и переоснащение выделил ЕВРАЗ. Чем примечательна аудитория? В первую очередь своим дизайном: она не просто выполнена в индустриальном стиле, а стилизована под металлургический цех. Сварные конструкции словно перекликаются с элементами цеховых пролетов, стальные перила - с ограждениями пешеходных зон, а открытая система отопления - с цеховым трубопроводом. Дополняют атмосферу цеха образцы металлургической продукции ЕВРАЗа, выставленные на специальных стендах. А еще в аудитории размещены фотографии металлургических цехов и рельефная панорама промышленно­го предприятия. Особое внимание уделено техническому оснащению - мульти­ме­дий­но­му обо­­­ру­до­ва­нию. И все это необходимо для того, чтобы воспитать достойную смену будущих инженеров-металлургов.

- Современная металлургия порой ставит задачи сложнее, чем в аэрокосмической отрас­ли, - отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель диви­зиона «Сибирь» Алексей Сол­да­тенков, открывая но­вую аудиторию и обращаясь к студентам. - И сегодня нам нужны не просто металлурги, нам нужны математики - причем лучшие математики. Исполь­зуй­те образование, чтобы идти дальше. Ведь только от вас зави­сит, насколько вы будете со­ответствовать высоким мировым требованиям!

Новая аудитория выполнена в индустриальном стиле, а элементы ее дизайна перекликаются с элементами заводских цехов. Фото: Пресс-служба ЕВРАЗ

Студенты и инженеры

На торжественном открытии аудитории 22 лучшим студентам университета были вручены корпоративные стипендии ЕВРАЗа. Одна из стипендианток - Дарья Сигарева, студентка второго курса СибГИУ. Сейчас девушка обучается по специальности «Химическая технология производства кокса» и в будущем планирует работать на заводе. К слову, девушка участвовала в конкурсе профессионального мастерства по методике WorldSkills, также организованном в рамках Недели высоких технологий.

- Новая аудитория - шикарная, удобная, стильная, располагает к тому, чтобы учиться, - улыбаясь говорит Дарья. - Когда ее делали, все заглядывали, обсуждали, какой же она будет.

А вот у выпускников, окончивших СибГИУ несколько лет назад, есть возможность сравнить, какой была аудитория и какой она стала.

- Конечно, помню эту аудиторию, - смеется Андрей Сюсюкин, начальник бюро металлургической теплотехники технического проката рельсового производства ЕВРАЗ ЗСМК. - Первое, что отметил, - очень удобные места. Раньше были деревянные кресла, деревянные парты - и все. А сейчас - мягкие комфортные сиденья, удобные парты, мультимедийная установка. Можно презентации проводить, защиты - высокотехно­логичная аудитория получилась! И я даже завидую тем студентам, которым предстоит здесь учиться!

Андрей Сюсюкин окончил университет еще в 2003 году, а в день презентации аудитории вернулся в стены альма-матер, чтобы получить заслуженную награду: в конкурсе, который проводился на ЕВРАЗе, его признали лучшим инженером ЕВРАЗ ЗСМК.

Впереди у нынешних студентов немало открытий. Вуз и комбинат помогают им получить новые знания и освоить будущую профессию. И пока один кует кадры, а другой создает благоприятную для этого обстановку и обеспечивает рабочие места, молодые инженеры могут работать, опережая будущее - так же, как когда-то работал и Иван Бардин.

Подробно

Неделя высоких технологий «ЕВРАЗ HI-TECH СибГИУ #BARDIN_WEEK» приурочена к 135-летию академика Ивана Павловича Бардина. В течение пяти дней на базе университета прошла выставка роботехники, серия мастер-классов, научных квестов для детей и подростков, демонстрационный конкурс профессионального мастерства по методике WorldSkills.

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