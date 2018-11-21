Аудитория будущего для будущих инженеров
В Новокузнецке есть улица имени Ивана Бардина - выдающегося инженера и металлурга. «Инженер должен опережать будущее» - это слова Ивана Бардина, который в свое время решил, что кадры для КМК должны коваться здесь же, в городе. Тогда же был создан и Сибирский металлургический институт - современный СибГИУ. К слову, один из корпусов и лаборатории расположены именно на проспекте Бардина! И, нужно сказать, современные студенты готовы стремиться к новым вершинам знаний и работать, опережая время - так же, как когда-то и сам Бардин.
Новая аудитория
В рамках недели высоких технологий в СибГИУ после реконструкции открыли поточную аудиторию имени Ивана Бардина. Средства на ее ремонт и переоснащение выделил ЕВРАЗ. Чем примечательна аудитория? В первую очередь своим дизайном: она не просто выполнена в индустриальном стиле, а стилизована под металлургический цех. Сварные конструкции словно перекликаются с элементами цеховых пролетов, стальные перила - с ограждениями пешеходных зон, а открытая система отопления - с цеховым трубопроводом. Дополняют атмосферу цеха образцы металлургической продукции ЕВРАЗа, выставленные на специальных стендах. А еще в аудитории размещены фотографии металлургических цехов и рельефная панорама промышленного предприятия. Особое внимание уделено техническому оснащению - мультимедийному оборудованию. И все это необходимо для того, чтобы воспитать достойную смену будущих инженеров-металлургов.
- Современная металлургия порой ставит задачи сложнее, чем в аэрокосмической отрасли, - отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Сибирь» Алексей Солдатенков, открывая новую аудиторию и обращаясь к студентам. - И сегодня нам нужны не просто металлурги, нам нужны математики - причем лучшие математики. Используйте образование, чтобы идти дальше. Ведь только от вас зависит, насколько вы будете соответствовать высоким мировым требованиям!
Новая аудитория выполнена в индустриальном стиле, а элементы ее дизайна перекликаются с элементами заводских цехов. Фото: Пресс-служба ЕВРАЗ
Студенты и инженеры
На торжественном открытии аудитории 22 лучшим студентам университета были вручены корпоративные стипендии ЕВРАЗа. Одна из стипендианток - Дарья Сигарева, студентка второго курса СибГИУ. Сейчас девушка обучается по специальности «Химическая технология производства кокса» и в будущем планирует работать на заводе. К слову, девушка участвовала в конкурсе профессионального мастерства по методике WorldSkills, также организованном в рамках Недели высоких технологий.
- Новая аудитория - шикарная, удобная, стильная, располагает к тому, чтобы учиться, - улыбаясь говорит Дарья. - Когда ее делали, все заглядывали, обсуждали, какой же она будет.
А вот у выпускников, окончивших СибГИУ несколько лет назад, есть возможность сравнить, какой была аудитория и какой она стала.
- Конечно, помню эту аудиторию, - смеется Андрей Сюсюкин, начальник бюро металлургической теплотехники технического проката рельсового производства ЕВРАЗ ЗСМК. - Первое, что отметил, - очень удобные места. Раньше были деревянные кресла, деревянные парты - и все. А сейчас - мягкие комфортные сиденья, удобные парты, мультимедийная установка. Можно презентации проводить, защиты - высокотехнологичная аудитория получилась! И я даже завидую тем студентам, которым предстоит здесь учиться!
Андрей Сюсюкин окончил университет еще в 2003 году, а в день презентации аудитории вернулся в стены альма-матер, чтобы получить заслуженную награду: в конкурсе, который проводился на ЕВРАЗе, его признали лучшим инженером ЕВРАЗ ЗСМК.
Впереди у нынешних студентов немало открытий. Вуз и комбинат помогают им получить новые знания и освоить будущую профессию. И пока один кует кадры, а другой создает благоприятную для этого обстановку и обеспечивает рабочие места, молодые инженеры могут работать, опережая будущее - так же, как когда-то работал и Иван Бардин.
Подробно
Неделя высоких технологий «ЕВРАЗ HI-TECH СибГИУ #BARDIN_WEEK» приурочена к 135-летию академика Ивана Павловича Бардина. В течение пяти дней на базе университета прошла выставка роботехники, серия мастер-классов, научных квестов для детей и подростков, демонстрационный конкурс профессионального мастерства по методике WorldSkills.
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