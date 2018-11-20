Власти не нашли финансовых нарушений при установке площадки на час в Междуреченске

Власти Кузбасса не нашли финансовых нарушений при установке детской площадки во дворе дома №5 на улице Октябрьской в Междуреченске. Об этом заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Скандал с площадкой, которую увезли сразу после того, как установили и сфотографировали, разгорелся на прошлой неделе. В Сети появилось видео, как работники разбирают установленные на снег элементы детского игрового комплекса. Записавшая видео женщина сообщила, что площадку установили час назад, а после того, как сфотографировали, стали разбирать и грузить обратно в «Газель».

В администрации Междуреченска «Комсомольской правде – Кемерово» рассказали, что установка детского игрового комплекса была произведена в тестовом режиме. Позже исполняющий обязанности главы города Владимир Чернов в телефонном разговоре приказал подчиненным, чтобы «этой тупости» больше не было. Он поручил, чтобы все тесты производились с помощью компьютерных программ, а не посредством натуральной примерки.

Выступая на аппаратном совещании, тему с тестовой площадкой затронул и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Он отметил, что специалисты контрольно-ревизионного управления администрации не нашли нарушений в части использования бюджетных средств при установке этого детского городка.

– Была только глупость и нескоординированность действий с общественностью, а то, что подозревали жители, не подтвердилось. Мы уже провели проверку: с точки зрения использования денежных средств нарушений нет. Даю поручение Владимиру Чернову провести собрание горсовета, пригласить на него жителей домов, где будет установлена площадка, и вместе разобрать ситуацию, – сказал Цивилев.

При этом глава региона не исключил, что в Междуреченске может не хватать специалистов, которые умеют работать в соответствующих программах.

Впрочем, нашлись и те, кто отнесся к ситуации с юмором. Так, телеведущий Иван Ургант предложил новаторский метод отчетности применять на зарплатах чиновников – привозить, фотографировать и увозить.