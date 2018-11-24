Куда сходить и что посмотреть в Новокузнецке на выходных

«Ажурные фантазии» Павла Сухоребрикова

Любуемся филигранной работой и вдохновляемся мастерством мастера

Талантливый человек способен увидеть красоту во всем: в капельках росы, изгибах рек, счастливом блеске глаз. И любой предмет или человек, попавший в его поле зрения, становится частью произведения искусства. Именно так смотрит на мир Павел Сухоребриков, больше известный в Новокузнецке как фотохудожник. Однако интересы Павла простираются далеко за пределы объектива. За его плечами – выставки картин в Америке и Германии, он профессионально занимается резьбой по дереву, а некоторое время назад увлекся резьбой по яичной скорлупе. Резьба по яичной скорлупе – кропотливая работа, требующая предельной концентрации. Некоторые мастера считают ее сродни медитации. Но результат удивителен и прекрасен. Изящные линии, интересные сюжеты – среди работ есть даже карта Кузбассе! – способны удивить и восхитить самого взыскательного посетителя выставки. А уж что нафантазировал Павел Сухоребриков и как его ажурные фантазии воплотились в жизнь, можно увидеть на персональной выставке в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость». Выставка работает с 20 ноября до 20 декабря.

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Крепостной проезд, 1

время работы: понедельник-пятница с 9.30 до 17.30, суббота-воскресенье с 10.00 до 17.00

Цена билетов: от 70 до 120 рублей.

Фото: Новокузнецкий драматический театр

Жанна

В деньгах ли счастье? А если в них – то в каком количестве?

Жила-была женщина по имени Жанна. Наверное, когда-то она была совсем другой, но сейчас Жанна заковала себя в пуленепробиваемый глянец и уверенно шагает по жизни. Она относится к тому поколению, которое «сделало себя» в 90-е годы и потеряло в 2000-е. Жанна точно знает: все можно купить, все можно продать. Она с легкостью управляет не только своим магазином, но и временем и людьми. И вся ее жизнь похожа на рекламную статью. Вот только настоящая ли она? И есть ли в жизни Жанны счастье? А если есть – в чем оно? Где прячется настоящая Жанна – с ее чувствами, мечтами и эмоциями? Что прячется за ее прочным рекламным щитом?

Поразмышлять о том, что «не в деньгах счастье» (или все-таки в них?) зрителя приглашают в Новокузнецкий драматический театр на премьеру спектакля «Жанна» по пьеса Ярославы Пулинович в постановке режиссера Юрия Печенежского.

Новокузнецкий драматический театр

пр. Металлургов

27, 28 ноября, начало в 18:30

Цена билетов: от 250 до 600 рублей.

Цирковое шоу - поистине незабываемое!Фото: Екатерина РОМАНОВА

Про слонов, попугаев и всех-всех-всех!

Всей семьей идем в цирк «Инди-ра»!

Слоны и попугали, пумы и лошади, собачки и многие, многие другие – таков он, цирк «Инди-ра». Здесь силач с легкостью жонглирует огромными гирями, а воздушные гимнасты парят под куполом цирка. Впрочем, гимнасты здесь не только люди, но и обезьянки и пумы: они тоже поднимаются на высоту нескольких метров! Яркие попугаи катаются с горки, а потом ездят на велосипеде, а хищники с удовольствием играют на арене, проделывая различные трюки.

Но самое главное – это шоу слонов. Это удивительные животные крутят обручи и балансируют на шаре, встают в стойку на «руках» и играют на губных гармошках.

А еще… Нет, не станем раскрывать всех секретов цирка «Инди-ра». Лишь скажем: волшебный сон, волшебная сказка, которая развернется на арене, обязательно понравится и взрослым, и детям!

Новокузнецкий цирк

ул. Кирова, 70

24 ноября, начало в 15:00

25 ноября, начало в 13:00

Цена билетов: от 600 до 2000 рублей.

Фото: театр "Красный факел"

Скоро

Души живые и души мертвые

Нескучная классика от «Красного факела»

Великие классики потому и стали великими, что в основу своих произведений взяли вечные темы. Одна из них – останется ли живой душа после того, как человек достигнет материального благополучия. Пьеса Николая Гоголя в постановке театра «Красный факел» вновь заставляет обратиться к этому вопросу. Возможно ли в погоне за материальными благами сохранить свою душу? На что способен человек ради денег, и есть ли грань, за которую человек не способен шагнуть? Ответы на эти вопросы можно будет найти во время просмотра пьесы «Мертвые души». Главному герою будет казаться, что еще чуть-чуть – и он станет сказочно богат. Но так ли это на самом деле? А вот веселая и тонкая интерпретация классического произведения позволяет утверждать «Классика может быть нескучной!»

Новокузнецкий драматический театр

пр. Металлургов, 28

1 декабря, начало в 19:00

Цена билетов: от 500 до 1000 рублей