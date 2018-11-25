Сергей Цивилев поздравил жительниц Кузбасса с Днем матери

Во все времена для каждого человека мама – это самый главный человек в жизни. Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие качества: терпение, самопожертвование, заботу, умение сопереживать. Все это она честно и бескорыстно дарит своим детям. Каждого из нас материнская любовь делает сильнее, помогает преодолевать трудности, верить в успех и с надеждой смотреть вперед.

По всей стране в последнее воскресенье ноября отмечается замечательный, очень добрый и светлый праздник – День матери. В 2019 году он выпадает на 25 ноября. В Кузбассе традиция праздновать День матери появилась еще в 1994 году, а уже затем, в 1998 году, он стал общероссийским.

Мы прилагаем все усилия для того, чтобы женщины чувствовали себя защищенными, могли спокойно и уверенно растить детей. Мы сохраняем действующую в регионе систему социальной поддержки семьи, материнства и детства, в которую входят: выплата областного материнского капитала, льготные ссуды на жилье, широкий комплекс льгот и выплат для малообеспеченных, приемных, опекунских, молодых и многодетных семей, кузбасские пенсии, вручение овощных и продуктовых наборов, выделение дополнительных дней для отдыха, бесплатный проезд на городском и пригородном транспорте отдельным категориям женщин и многое другое.

Немало в области делается для того, чтобы помочь ребятишкам из малообеспеченных семей собраться в школу, а старшеклассникам – подготовиться к выпускным балам. Успешно работают пункты проката, обмена и взаимопомощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Серьезное внимание уделяется защите семей, воспитывающих ребенка или детей с ограниченными возможностями здоровья.

Но мы не ограничиваемся только льготами. В рамках Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области мы поставили задачу поднять качество жизни кузбассовцев и, прежде всего, семей с детьми – на достойный уровень. А для этого – переломить ситуацию в здравоохранении, обеспечить условия для работы, учёбы, для занятий спортом и культурного досуга. И мы этой цели обязательно добьёмся.

Дорогие наши женщины! Сердечно поздравляю вас с праздником! Пусть в ваших домах всегда живут счастье, радость и достаток, будут здоровы ваши родные и близкие, исполняются все мечты и желания. Пусть дети радуют вас своими достижениями, дарят заботу и нежность. Добра вам, здоровья, мира и всех благ!

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