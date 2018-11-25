В Кемерове на шоссе разбились семь автомобилей

В Кемерове днем 25 ноября на Леснополянском шоссе разбились семь автомобилей. В аварии пострадали один ребенок и трое взрослых.

Два дорожно-транспортных происшествия с участием семи автомобилей произошли около 11.00 на автодороге «Кемерово – Лесная Поляна». Здесь с промежутком в несколько минут столкнулись сначала две, а затем еще пять машин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/679312" frameborder="0"></iframe> В Кемерове разбились семь машин.Автор: Елена Марьяновская / "ВКонтакте"

В данное время на месте работают сотрудники ГИБДД, МЧС и полиции.

- По предварительной информации, причиной аварий послужило то, что водители не справились с управлением в сложных погодных условиях. В результате за медицинской помощью обратились 4 человека – трое взрослых и один несовершеннолетний, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В сети появилось видео последствий массовой аварии. На кадрах видно, что часть машин значительно пострадала. Обстоятельства случившего устанавливают правоохранители. Движение на данном участке автодороги регулируется сотрудниками ГИБДД. Однако водителей просят временно воздержаться от поездок в этом направлении.