2018-11-26T08:44:44+03:00
Происшествия

На кузбасской трассе столкнулись три автобуса и семь легковушек

Водители не справились с управлением [видео]
Кирилл ЧАЩИН
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Три автобуса столкнулись друг с другом, а рядом врезались еще семь автоТри автобуса столкнулись друг с другом, а рядом врезались еще семь авто
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В Кузбассе на трассе столкнулась три автобуса и семь легковых автомобилей. В результате массовой аварии никто не пострадал.

Около 8 часов утра в воскресенье на трассе Ленинск-Кузнецкий – ПрокопьевскНовокузнецк произошла массовая авария, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области. В районе поселка Степной произошло семь столкновений с участием семи легковых автомобилей, двух микроавтобусов и одного пассажирского автобуса «Нефаз». На кадрах, которые прислал в редакцию очевидец, видно, что автобусы двигались друг за другом, а затем столкнулись.

- По предварительной информации, причиной аварий послужило то, что водители не справились с управлением в сложных погодных условиях, – отметили в областном управлении МВД. – Микроавтобусы передвигались пустыми, пассажиры автобуса, следовавшего рейсом «Междуреченск - Кемерово», были отправлены попутным транспортом. В результате ДТП пострадавших нет. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

ДТП с 10 машинами в Кузбассе.

Водители отмечают, что кузбасские дороги покрылись льдом из-за того, что после оттепели наступило похолодание.

Напомним, что в Кемерове в воскресенье столкнулись семь автомобилей. В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе ребенок.

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