На кузбасской трассе столкнулись три автобуса и семь легковушек

В Кузбассе на трассе столкнулась три автобуса и семь легковых автомобилей. В результате массовой аварии никто не пострадал.

Около 8 часов утра в воскресенье на трассе Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск – Новокузнецк произошла массовая авария, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области. В районе поселка Степной произошло семь столкновений с участием семи легковых автомобилей, двух микроавтобусов и одного пассажирского автобуса «Нефаз». На кадрах, которые прислал в редакцию очевидец, видно, что автобусы двигались друг за другом, а затем столкнулись.

- По предварительной информации, причиной аварий послужило то, что водители не справились с управлением в сложных погодных условиях, – отметили в областном управлении МВД. – Микроавтобусы передвигались пустыми, пассажиры автобуса, следовавшего рейсом «Междуреченск - Кемерово», были отправлены попутным транспортом. В результате ДТП пострадавших нет. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/679365" frameborder="0"></iframe> ДТП с 10 машинами в Кузбассе.

Водители отмечают, что кузбасские дороги покрылись льдом из-за того, что после оттепели наступило похолодание.

Напомним, что в Кемерове в воскресенье столкнулись семь автомобилей. В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе ребенок.