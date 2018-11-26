Котенок проехал 250 километров под капотом автомобиля в Кемеровской области

В Кемеровской области произошла необычная история, героем которой стал маленький белый котенок. Пытаясь согреться, он залез под капот автомобиля Volkswagen и проехал так 250 километров.

Пришедшие в регион холода заставили маленького котенка, оставшегося без крова, искать пути для выживания. Малыша привлек припаркованный на кемеровской улице Volkswagen – он забрался в отверстие рамки радиатора, откуда исходило тепло. Правда, смышленыш не знал, что хозяин автомобиля собирается в длительное путешествие – в поселок Тисуль, что за 250 километров от Кемерова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/679375" frameborder="0"></iframe> Котенок проехал под капотом машины 250 километров.Автор: "Инцидент Новокузнецк" / YouTube

Неизвестно, сколько страха натерпелся малыш в дороге, но история эта закончилась хорошо – незваного гостя заметил хозяин авто и вызволил его из неволи.

– 250 километров котенок проехал. Из Кемерова в Тисуль. Городской он. Теперь себе придется забирать, – рассказал мужчина

Автолюбитель призвал земляков внимательнее проверять свой автомобиль перед долгими поездками. Ведь в холода в нем может искать кров живое существо.