Котенок проехал 250 километров под капотом автомобиля в Кемеровской области
В Кемеровской области произошла необычная история, героем которой стал маленький белый котенок. Пытаясь согреться, он залез под капот автомобиля Volkswagen и проехал так 250 километров.
Пришедшие в регион холода заставили маленького котенка, оставшегося без крова, искать пути для выживания. Малыша привлек припаркованный на кемеровской улице Volkswagen – он забрался в отверстие рамки радиатора, откуда исходило тепло. Правда, смышленыш не знал, что хозяин автомобиля собирается в длительное путешествие – в поселок Тисуль, что за 250 километров от Кемерова.
Котенок проехал под капотом машины 250 километров.Автор: "Инцидент Новокузнецк" / YouTube
Неизвестно, сколько страха натерпелся малыш в дороге, но история эта закончилась хорошо – незваного гостя заметил хозяин авто и вызволил его из неволи.
– 250 километров котенок проехал. Из Кемерова в Тисуль. Городской он. Теперь себе придется забирать, – рассказал мужчина
Автолюбитель призвал земляков внимательнее проверять свой автомобиль перед долгими поездками. Ведь в холода в нем может искать кров живое существо.
Хозяин автомобиля пообещал забрать питомца себе Кадр: YouTube