2018-11-26T08:44:44+03:00
Общество

Котенок проехал 250 километров под капотом автомобиля в Кемеровской области

Путешественник выжил и нашел хозяина [видео]
Екатерина БОРМОТОВА
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Котенок выжил, несмотря на долгую езду под капотом Кадр: YouTubeКотенок выжил, несмотря на долгую езду под капотом Кадр: YouTube
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В Кемеровской области произошла необычная история, героем которой стал маленький белый котенок. Пытаясь согреться, он залез под капот автомобиля Volkswagen и проехал так 250 километров.

Пришедшие в регион холода заставили маленького котенка, оставшегося без крова, искать пути для выживания. Малыша привлек припаркованный на кемеровской улице Volkswagen – он забрался в отверстие рамки радиатора, откуда исходило тепло. Правда, смышленыш не знал, что хозяин автомобиля собирается в длительное путешествие – в поселок Тисуль, что за 250 километров от Кемерова.

Котенок проехал под капотом машины 250 километров.Автор: "Инцидент Новокузнецк" / YouTube

Неизвестно, сколько страха натерпелся малыш в дороге, но история эта закончилась хорошо – незваного гостя заметил хозяин авто и вызволил его из неволи.

– 250 километров котенок проехал. Из Кемерова в Тисуль. Городской он. Теперь себе придется забирать, – рассказал мужчина

Автолюбитель призвал земляков внимательнее проверять свой автомобиль перед долгими поездками. Ведь в холода в нем может искать кров живое существо.

Хозяин автомобиля пообещал забрать питомца себе Кадр: YouTube

Хозяин автомобиля пообещал забрать питомца себе Кадр: YouTube

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