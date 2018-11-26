Зрители оказались заблокированы во время эвакуации из новокузнецкого ТРЦ

Зрители кинотеатра новокузнецкого ТРЦ «Планета» оказались запертыми в здании во время пожарной тревоги. В администрации центра объяснили инцидент охраной служебных помещений здания.

В пятницу, 23 ноября, в кинотеатре ТРЦ «Планета» в 22:45 прервался фильм и замигало табло «Выход». Звуковой сигнализации посетители не услышали. Зрители сами вышли из кинозала через запасной выход и по лестнице спустились на первый этаж. Часть горожан вышли на улицу, а часть осталась в холе дожидаться сотрудников ТРЦ.

«Кто-то из посетителей случайно закрыл дверь, и она заблокировалась. Мы попытались выйти через дверь на четвертом этаже, откуда изначально эвакуировались, но она тоже оказалась запертой. В итоге мы оказались заперты на лестничной площадке без возможности покинуть торговый центр», – рассказал один из зрителей.

Спустя продолжительное время посетителей вывел из зданий сотрудник торгового центра. После этого случая горожане пожаловались в администрацию торгового центра.

В пресс-службе ТРЦ «Планета» рассказали, что в здании сработали два датчика пожарной сигнализации из-за выхлопных газов от машин на подземной парковке. После этого в ТРЦ был запущен алгоритм пожарного сценария. Однако сотрудник ТРЦ выяснил, что тревога ложная и отменил сценарий.

«В случае обнаружения ошибки и отмены алгоритма эвакуации двери вновь встают на сигнализацию, предотвращая попадание посетителей в служебные помещения «Планеты», – прокомментировали в ТРЦ.

В торговом центре отметили, что посетители нарушили правила поведения при эвакуации, остались в здании торгового центра и самостоятельно закрыли дверь.