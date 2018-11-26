В Кузбассе двое мужчин ограбили почтальона

В Кузбассе двое мужчин в масках ограбили почтальона. Налетчики ослепили работника почты газовым баллончиком, а затем забрали деньги и посылки.

Нападение произошло в Топкинском районе Кемеровской области. Двое мужчин в масках и камуфляжной одежде подбежали на улице к 51-летнему почтальону и распылили в лицо газ из баллончика. Затем злоумышленники забрали сумку с посылками и пенсиями, которые нес почтальон.

Сотрудники уголовного розыска областного управления МВД вместе с районной полицией установили личности подозреваемых. Ими оказались двое ранее судимых жителя Топкинского района 22 и 29 лет.

– Одного из них оперативники задержали по горячим следам. В ходе обыска по месту его жительства полицейские обнаружили и изъяли камуфляжную форму и маску, а также имущество, проходящее по другим уголовным делам как похищенное из дачных домов, – сообщили в полиции.

Второй грабитель скрылся, однако его удалось задержать. Стражи порядка также выяснили, что задержанные причастны к серии дачных краж. В отношении фигурантов были возбуждены уголовное дела по статьям «Грабеж» и «Кража».