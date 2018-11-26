2018-11-26T11:44:31+03:00
Общество

Жители Кузбасса сняли грозу в ноябре

На юге области шел дождь, и сверкали молнии
Кирилл ЧАЩИН
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Скриншот: youtubeСкриншот: youtube
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В ночь с субботы на воскресенье на юге Кузбасса пришел дождь с грозой. Житель региона снял на видео природное явление.

Житель Кузбасса выложил в Сеть видео, которое снял его видеорегистратор на трассе Новокузнецк-Кемерово. На кадрах видно, что на лобовое стекло автомобиля падают капли дожди, а вскоре на горизонте несколько раз вспыхивает молния.

Как отметила пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова, из-за прохождения холодного фронта в субботу в Кузбасс пришла непогода. В

Зимняя гроза на кузбасской трассе.

– В Таштаголе была температура +1 градус. С 23.13 до 23.40 прошел дождь с грозой. Кроме того, по югу области ветер усиливался до 26-28 градусов. Весь юг области был под штормовым ветром. В поселке Центральный рудник Тисульского района бал зафиксирован самый сильный ветер. Его порывы достигали 29 метров в секунду, – отметила Наталья.

Напомним, что ночной ураган рвал линии электропередач, срывал обшивку с торговых центров и валил остановки.

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