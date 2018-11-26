Жители Кузбасса сняли грозу в ноябре
В ночь с субботы на воскресенье на юге Кузбасса пришел дождь с грозой. Житель региона снял на видео природное явление.
Житель Кузбасса выложил в Сеть видео, которое снял его видеорегистратор на трассе Новокузнецк-Кемерово. На кадрах видно, что на лобовое стекло автомобиля падают капли дожди, а вскоре на горизонте несколько раз вспыхивает молния.
Как отметила пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова, из-за прохождения холодного фронта в субботу в Кузбасс пришла непогода. В
Зимняя гроза на кузбасской трассе.
– В Таштаголе была температура +1 градус. С 23.13 до 23.40 прошел дождь с грозой. Кроме того, по югу области ветер усиливался до 26-28 градусов. Весь юг области был под штормовым ветром. В поселке Центральный рудник Тисульского района бал зафиксирован самый сильный ветер. Его порывы достигали 29 метров в секунду, – отметила Наталья.
Напомним, что ночной ураган рвал линии электропередач, срывал обшивку с торговых центров и валил остановки.