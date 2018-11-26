Метель и сильные морозы: В Кузбассе на неделе ожидается от +1 до -42 градусов

Нестабильная и переменчивая погода ожидается в Кузбассе на наступившей неделе. До самых выходных морозец будет сменяться теплом, а мокрый снег – метелями.

Во вторник ожидаются порывы южного ветра до 14 метров в секунду. В большинстве районов пройдет снег, возможны поземки, гололедица и снежные накаты. Днем столбики термометров будут держаться в пределах -1…-6 градусов, а по северу – до -16 градусов. Ночью температура останется в тех же пределах.

В среду днем ветер слегка усилится – его порывы могут достигать 12-17 метров в секунду. Воздух прогреется лишь до -4…-9 градусов, а местами столбики термометров поднимутся не выше -15 градусов. Ночью температура будет держаться примерно в тех же пределах, и лишь местами похолодает до -20 градусов.

Теплый сектор циклона принесет в четверг тепло: столбики термометров поднимутся до -4…+1 градуса, пройдет снег и мокрый снег, а ветер будет дуть с той же силой, что и в среду. Ночью похолодает до -10…-15 градусов, а ветер усилится до 22-27 метров в секунду.

- В пятницу ожидается смена погоды, - рассказала Наталья Полуэктова, пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра. - По предварительным данным, в связи с затоком арктической воздушной массы, и при прохождении холодного фронта будет усиливаться западный ветер, его порывы могут достигать 22-27 метров в секунду.

В этот день ожидаются снег, метель, снежные заносы. Столбики термометров поднимутся максимум до -10 градусов, но в течение дня будет понижаться, и к ночи уличные термометры покажут -22…-27 градусов. Местами будет еще холоднее: до -37 градусов.

- Предстоящие выходные дни снова будут морозными, - отметила Наталья Полуэктова. - Дополнительный охлаждающий эффект будет добавлять северо-западный порывистый ветер.

Если днем в субботу ожидается -20…-25 градусов, то ночью столбики термометров опустятся до -32…-37, а местами и до -42 градусов.

В воскресенье продолжится влияние арктического холода, также морозно, без осадков с северо-западным слабым ветром. Температура практически в тех же пределах.