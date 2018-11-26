2018-11-26T14:50:30+03:00
Общество

Кемеровчанин снял фильм про музыканта из маршрутки

Кирилл ЧАЩИН
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Кадр из фильма «Музыка Кемеровских маршруток┃Цирк – Юбилейный»Кадр из фильма «Музыка Кемеровских маршруток┃Цирк – Юбилейный»
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Кемеровчанин Алексей Михальчук снял документальный фильм про поющего в маршрутках музыканта по прозвищу Горыныч. 25-минутную ленту в Сети посмотрели уже более четырех тысяч человек.

«Возможно, вы встречали его в маршрутках, а возможно и нет. Его звать Игорь, он поет и играет на гитаре. Его прошлое и настоящее отличается от большинства людей. Образ его жизни оставляет желать лучшего. Но каждый сам выбирает, каким путем ему идти и никто не вправе осуждать. Кто без греха, первым брось камень», – говорится в описании к фильму.

Съемки опубликованной 24 ноября ленты проходили в декабре 2017 года. Герой фильма вместе с гитарой садится в маршрутные такси и поет песню пассажирам. После исполнения Горыныч говорит свою фразу «Я спел вам от души, оставьте мне гроши», а затем снимает шапку и идет по рядам. Автор фильма постарался показать жизнь музыканта, его отношение к людям и отношение людей к нему.

«Вот я вчера что-то замерз… и зашел прогреться. Женщина там такая: «А вы к кому?». А говорю, да я просто в подъезд хочу зайти, замерз. Она такая: «Вот не пакостите, не гадьте здесь», – говорит Горыныч в начале фильма.

Кадр из фильма «Музыка Кемеровских маршруток┃Цирк – Юбилейный»

Кадр из фильма «Музыка Кемеровских маршруток┃Цирк – Юбилейный»

Музыкант, как он сам говорит, будто маятник катается от «Юбилейного» до цирка туда и обратно. За одну поездку его заработок составляет около 30 рублей, а когда и меньше.

«Поскольку у людей деньги есть уже. Зарплаты и авансы получили, потому что новогодние праздники на носу… люди при деньгах, и они могут что-то скинуть. Больше люди скидывают, чем в обычнее дни… Я выбрал прибыльную песню и езжу - ее пою. Эти дни я с утра до вечера будут кататься и зарабатывать, зарабатывать», – рассказывает герой.

Скитающегося музыканта угнетает отношение к нему некоторых водителей, которые не пускают его в салон и ругают его. Также он порой не доволен поведением пассажиров.

«Подойдут за проезд передавать, чуть на тебя не свалятся. Вообще люди бездумные, такое ощущение, что стадо дебилов вокруг тебя», – восклицает Горыныч.

Кадр из фильма «Музыка Кемеровских маршруток┃Цирк – Юбилейный»

Кадр из фильма «Музыка Кемеровских маршруток┃Цирк – Юбилейный»

Музыкант разделает людей на два типа. На тех, кто по-человечески относится к окружающим и тех, кому плевать на остальных: «для них они обслуживающий персонал».

По словам кемеровчанина, каждый раз, когда он заходит в маршрутку, он видит зрительный зал, который нужно завоевать, чтобы получить денег.

«Я вообще от материального мира хочу избавиться. Может быть, в этой жизни я достигну просветления и уйду в духовный мир. Но что-то мне подсказывает, что с моими грехами мне не позволят в духовный мир. Хотя я давно готов», – отмечает Горыныч.

Кадр из фильма «Музыка Кемеровских маршруток┃Цирк – Юбилейный»

Кадр из фильма «Музыка Кемеровских маршруток┃Цирк – Юбилейный»

После публикации ссылки на фильм в одном из популярных городских сообществ в соцсети кемеровчане стали активно обсуждать музыканта. Многие написали, что им не нравится его агрессивная реакция на тех, кто не оставляет ему денег.

«Этот тот же тип, который матом кроет тех, кто не дает ему денег...тот же тип, который на замечания, что прижимает девушку гитарой также отвечает криком и матом...тот же тип, который не видит ничего плохого в ковырянии окровавленных болячек на глазах у людей...неординарная личность? Пожалуй... Но неординарность эта не восхищает, а вызывает отвращение скорее...такое себе», – отметил Антон Демко.

Люди, которые знают героя фильма хорошо, пишут, что он неплохой человек, однако его испортили пагубные привычки.

Кадр из фильма «Музыка Кемеровских маршруток┃Цирк – Юбилейный»

Кадр из фильма «Музыка Кемеровских маршруток┃Цирк – Юбилейный»

« В 2013, когда он в треуголке ездил чистенький, нормальное отношение к нему было. Прошлой осенью разговорилась с ним. У него дочка есть, он раскаивается, что его жизнь сложилась так, что он не стал хорошим отцом. Он в глубине души хороший человек, но наркота и алкоголь превратили его в озлобленного бомжа. Да мне тоже неприятно сейчас, когда он заходит в маршрутку, он воняет и вызывает отвращение, но мне его жаль. К слову многие наркоманы в его положении грабят и воруют. Этот пытается заработать, хоть и попрошайничеством», – написала Юлия Волгина.

По словам Алексея Михальчука, он планирует выпустить в свет вторую часть фильма про музыканты из маршрутки.

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