2018-11-26T15:55:47+03:00
Общество

Медведь вместо собаки: сибиряк выгуливает косолапого на поводке

Дикий зверь гулял в наморднике и на поводке
Екатерина РОМАНОВА
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фото: кадр видео youtubeфото: кадр видео youtube
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Мужчину, гуляющего с медведем на поводке, заметили на улицах Прокопьевска горожане. Колоритную парочку очевидцы сняли на видео.

- Только не показывайте это видео иностранцам! Они и так думают, что у нас медведей как кошек держат! – так кузбассовцы отреагировали на появление в соцсетях видеоролика с медведем в главной роли.

Медвежонок на поводке.Видео: youtube

По заснеженной тропинке шагает мужчина. В его руках – поводок, на поводке – небольшой медвежонок. Он сначала послушно идет по тротуару, но, поравнявшись с проезжей частью, резко притормаживает и разворачивается, чтобы пойти в обратную сторону. Хозяин – довольно крепкий мужчина, с трудом, но удерживает дикого зверя на поводке. Косолапый сначала показывает нрав, пытается удрать от хозяина. Но потом, поняв, что поводок крепок, утихомиривается и чинно шагает рядом с мужчиной.

Очевидец, снявший видео, отметил, что видел колоритную парочку утром 24 ноября. Автор обратил внимание на то, что неподалеку на стоянке находился белый вагончик, и предположил, что именно оттуда вышли мужчина с медведем. Некоторые комментаторы, посмотревшие видео в соцсетях, заметили, что это могли быть «цыгане проездом». А кто-то и вовсе предложил заводить медвежат вместо овчарок.

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