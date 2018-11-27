2018-11-27T03:45:24+03:00
Происшествия

В Кузбассе на пожаре погибли четыре человека

Следственный комитет возбудил уголовное дело
Кирилл ЧАЩИН
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Фото: ГУ МЧС по Кемеровской областиФото: ГУ МЧС по Кемеровской области
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В Кузбассе на пожаре в частном доме погибли четыре человека. По факту гибели трех мужчин и женщины возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в СУ СК по Кемеровской области, вечером 26 ноября загорелся частный дом на станции Тутальская Яшкинского района. Во время тушения спасатели обнаружили в жилище тела 73-летней женщины и трех мужчин 30, 42 и 50 лет без признаков насильственной смерти. Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности

– По предварительной информации, в вечерее время в доме находилось восемь человек, они употребляли спиртное. После застолья все легли спать, в вечернее время один из них проснулся от запаха дыма. Мужчина успел разбудить еще трех человек и вывести их из дома. Тела четырех оставшихся человек обнаружили пожарные, которых вызвали соседи, – рассказали в Следственном комитете.

По предварительной оценке специалистов, причиной возгорания могла стать неосторожность при курении. Также рассматривается версия о несправном печном отоплении. Сейчас на месте пожара работают следователи, криминалисты, сотрудники МЧС и полицейские. По делу будет назначена пожаро-техническая экспертиза.

Напомним, что в начале ноября на пожаре в Юрге погибли шесть детей и двое взрослых. Расследованием пожара занимаются следователи.

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