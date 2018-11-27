2018-11-27T13:44:20+03:00
Общество

Кемеровские врачи 84 дня спасали жизнь ребенка с ожогами

За самоотверженность и профессионализм они были удостоены наград
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации города КемеровоФото: пресс-служба администрации города Кемерово
Изменить размер текста:

В течение 84 дней врачи кемеровской больницы боролись за жизнь подростка, который получил тяжелейшие ожоги. Теперь, когда жизнь ребенка в безопасности, мэр Кемерова вручил врачам награды.

Тот июньский день разделил жизнь подростка из Кемерова на «до» и «досле». Девятиклассник решил сделать эффектное селфи, и для этого забрался на столб линии электропередачи. Сделал ли он фотографию – неизвестно, зато известно, что подросток получил сильнейший удар током. Парень получил ожоги двух третей тела значительной глубины, и врачи кемеровской больницы №2 в течение 84 дней боролись за жизнь ребенка. Прогноз был неблагоприятным: подросток находился в состоянии крайне тяжелого ожогового шока, и его жизнь висела на волоске.

На выручку парню пришел профессионализм врачей и вера в то, что он выживет. За эти 84 дня специалисты провели 10 операций, поликомпонентное лечение ожоговой болезни, от мальчика ни днем, ни ночью не отходили врачи и медсестры. Постепенно состояние ребенка стабилизировалось, а потом он пошел на поправку.

- Неимоверными усилиями врачей и медсестер жизнь юноши была спасена, - сообщает пресс-служба администрации города Кемерово. - В настоящее время он выписан из больницы, находится дома, полностью самостоятельно себя обслуживает, проходит плановую реабилитацию амбулаторно.

Глава города Кемерово наградил врачей городской клинической больницы №2 памятными знаками – «За трудолюбие и талант» и «За милосердие», а также вручил денежные премии. Илья Середюк отметил, что только благодаря высочайшему профессионализму Евгения Альтшулера, Евгения Брежнева, Дмитрия Касьянова и Алексея Сальского удалось спасти жизнь подростка.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Кемерове ловкий вор подменял дорогие телефоны на муляжи
В кемеровской Лесной Поляне поселились Тимон и Пумба
В торговом центре Новокузнецка готовятся к эвакуации людей
В Кузбассе появятся многопрофильные медицинские центры
В Кузбассе мужчина до смерти избил гостеприимного собутыльника
В Анжеро-Судженске отец семейства избил троих малолетних детей
В Белове сантехник украл из сейфа 180 000 рублей
Житель Кузбасса украл Тайсона
В кузбасской полиции прокомментировали прогулку медвежонка по Прокопьевску
В Кемерове собаки от избытка чувств заблокировали двери двух квартир
ВТБ повысил ставки по вкладам для действующих клиентов
Мэр Кемерово Илья Середюк вручил студентам муниципальные стипендии
В Кузбассе заблокировали очередные сайты о продаже наркотиков
Плохо накормили: после жалобы новокузнечанки в городе закрыли столовую
В детской больнице Новокузнецка появилось новое офтальмологическое оборудование
Двое кузбассовцев вызваны в сборную России по хоккею с мячом
Власти Прокопьевска объяснили появление медвежонка на улицах города
В Шерегеше от ветра пострадало кафе «Небо»
Кемеровчанин без страховки гулял по крыше многоэтажки
В Кузбассе священник стал замом мэра
В Кемерове на проспекте Ленина образовалась пробка
В Кузбассе женщина за рулем легковушки сбила подростка
В Кемерове у машины скорой помощи на ходу отлетело колесо
Житель Кемерова отдал мошенникам 130 тысяч рублей
В Кузбассе в День матери родился 61 ребенок