Кемеровские врачи 84 дня спасали жизнь ребенка с ожогами

В течение 84 дней врачи кемеровской больницы боролись за жизнь подростка, который получил тяжелейшие ожоги. Теперь, когда жизнь ребенка в безопасности, мэр Кемерова вручил врачам награды.

Тот июньский день разделил жизнь подростка из Кемерова на «до» и «досле». Девятиклассник решил сделать эффектное селфи, и для этого забрался на столб линии электропередачи. Сделал ли он фотографию – неизвестно, зато известно, что подросток получил сильнейший удар током. Парень получил ожоги двух третей тела значительной глубины, и врачи кемеровской больницы №2 в течение 84 дней боролись за жизнь ребенка. Прогноз был неблагоприятным: подросток находился в состоянии крайне тяжелого ожогового шока, и его жизнь висела на волоске.

На выручку парню пришел профессионализм врачей и вера в то, что он выживет. За эти 84 дня специалисты провели 10 операций, поликомпонентное лечение ожоговой болезни, от мальчика ни днем, ни ночью не отходили врачи и медсестры. Постепенно состояние ребенка стабилизировалось, а потом он пошел на поправку.

- Неимоверными усилиями врачей и медсестер жизнь юноши была спасена, - сообщает пресс-служба администрации города Кемерово. - В настоящее время он выписан из больницы, находится дома, полностью самостоятельно себя обслуживает, проходит плановую реабилитацию амбулаторно.

Глава города Кемерово наградил врачей городской клинической больницы №2 памятными знаками – «За трудолюбие и талант» и «За милосердие», а также вручил денежные премии. Илья Середюк отметил, что только благодаря высочайшему профессионализму Евгения Альтшулера, Евгения Брежнева, Дмитрия Касьянова и Алексея Сальского удалось спасти жизнь подростка.