2018-11-27T14:08:32+03:00
Общество

В Кузбассе планируют перевести промышленность и транспорт на электроэнергию

Это позволит не зависеть от цен на нефть
Ирина АВТУШКО
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Фото: пресс-служба АКОФото: пресс-служба АКО
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В регионе будут переходить на электрификацию и начнут с промпредприятий и транспортной отрасли. Об это заявил губернатор Сергей Цивилев во время рабочего визита в Китай в рамках Международной специализированной выставки «Bauma China-2018». Эти действия снизят расходы от использования нефти.

-Цена на нефть постоянно растет и серьезно влияет на нашу себестоимость. Кроме того, машины, работающие на нефти, наносят серьезный ущерб экологии, - заявил Цивилев во время встречи с руководством Китайской угольной инженерно-технологической корпорации CCTEG.

Губернатор добавил, что регион богат углем и может использовать этот ресурс для получения электроэнергии.

Озвученная мера – не единственное мероприятие, которое позволит улучшить экологическую обстановку в области. Второе направление – это подземная добыча угля.

-В последние годы в Кузбассе активно велась открытая добыча, при этом был нанесен серьезный ущерб окружающей среде. Поэтому сейчас мы меняем стратегию. Необходимо уделить особое внимание подземной добыче, но при этом обеспечить высокий уровень промышленной безопасности. Гибели людей мы не имеем права допустить, — отметил глава региона.

Также во время рабочей поездки был поднят вопрос об эксплуатации очистительных комплексов. Сегодня на территории области находится много шламовых отстойников, оставшихся еще с советского периода. И сейчас остро стоит вопрос об их утилизации. Сергей Цивилев отметил, что важно найти применение шламам и опыт внедрения в работу котельных на угольной пыли корпорации CCTEG будет полезен области. «Это может быть интересным сотрудничеством», - отметил губернатор.

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