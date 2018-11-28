2018-11-28T10:44:13+03:00
Происшествия

Сама виновата: Избивший и обливший кипятком жену кузбассовец не признает свою вину

Он находится в СИЗО
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: Личная страница погибшей / "ВКонтакте"Фото: Личная страница погибшей / "ВКонтакте"
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В Кузбасском Следкоме раскрыли детали уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Осинников, который до смерти избил свою сожительницу и облил ее кипятком. Мужчина не признает свою вину и отказывается сотрудничать со следствием.

Как стало известно «Комсомольской правде», мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК России – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

- Мужчина в алкогольном опьянении поругался с супругой, избил ее. Крики о помощи услышали соседи, они вызвали сотрудников полиции и скорой помощи. Женщину госпитализировали – она скончалась в медицинском учреждении, - рассказали в СУ СК по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что точную причину смерти женщины установит судебно-медицинская экспертиза.

На данный момент известно, что мужчина периодически избивал свою сожительницу, когда был пьян, однако женщина никогда не обращалась в правоохранительные органы. Скандалы между супругами происходили на почве ревности.

Напомним, трагедия произошла 19 ноября. Соседи услышали крики из дома, где жила Наталья Каширина со своим гражданским мужем и трехлетней дочкой, и вызвали полицию. Прибывшие на место сотрудники нашли избитую женщину лежащей на полу: ее голова и грудь была покрыта волдырями – муж вылил на нее чайник с кипятком. Через два дня женщина скончалась в реанимации. Наталью похоронили в день ее рождения – 23 ноября.

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