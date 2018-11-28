2018-11-28T13:06:05+03:00
Происшествия

В Кузбассе на шахте погиб рабочий

Мужчину затянуло под конвейерную ленту
Екатерина БОРМОТОВА
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Рабочий, находясь на горной выработке, попытался перейти через конвейерную ленту в неположенном местеРабочий, находясь на горной выработке, попытался перейти через конвейерную ленту в неположенном местеФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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В Кузбассе на шахте «Разрез «Инской» погиб 33-летний рабочий. Мужчину затянуло в барабан конвейерной ленты.

Трагедия произошла днем 27 ноября. Предварительно установлено, что рабочий, находясь на горной выработке, попытался перейти через конвейерную ленту в неположенном месте. Однако мужчина оступился, после чего его затянуло в барабан ленты.

- Коллеги вызвали спасателей, тело мужчины подняли на поверхность. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти потерпевшего. Будут изучены должностные инструкции, проверено проходил ли рабочий инструктаж по техники безопасности, а также соблюдались ли им эти требования, - сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что по факту гибели рабочего ведется доследственная проверка.

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