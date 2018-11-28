2018-11-28T15:48:09+03:00
Происшествия

Рецидивист из Кузбасса перед отправкой в колонию ограбил магазин

Из магазина он прихватил туалетные принадлежности и одежду
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: архив КПФото: архив КПФото: Кирилл ЧАЩИН
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Вор-рецидивсит перед тем, как отправиться в колонию за уже совершенные преступления, решил пополнить свои запасы мыльных принадлежностей и одежды. Для этого он отправился в магазин. Правда, без денег.

24-летний житель Анжеро-Судженска предпочел честной трудовой жизни свободу и волю. Он не стал связывать себя ни с кем трудовыми отношениями, а в средства для жизни добывал не вполне законным путем. Но однажды удача отвернулась от мужчины, и он попался на одном из преступлений. Когда же стражи порядка стали раскручивать клубок преступлений кузбассовца, оказалось, что он причастен к целой серии краж! Семь уголовных дел и 110 тысяч рублей ущерба – таким оказался багаж преступления к суду.

Анжеро-судженец отлично понимал: условным наказанием он не отделается. Он смирился с тем, что, в конце концов, окажется за решеткой. Но идти в колонию с пустыми руками мужчине не хотелось, поэтому он решился еще на одно преступление. Рецидивист ночью вскрыл одно из окон магазина и пробрался внутрь. Он взял себе про запас одежду и мыльные принадлежности, а затем покинул магазин.

Утром владелица магазина с ужасом увидела, что ее ограбили и заявила об этом в полицию. Поймать грабителя – и доказать его причастность к ограблению – оказалось несложно. А перед судом он предстал как фигурант уже восьми уголовных дел о кражах. В пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области сообщили, что суд признал 24-летнего мужчину виновным и назначил ему наказание: три года лишения свободы в колонии строгого режима.

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