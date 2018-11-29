2018-11-29T11:11:25+03:00
Общество

В Кузбассе обсудили вопросы топливной безопасности региона

Цены на ГСМ по-прежнему будут одними из низких в Сибирском федеральном округе
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: пресс-служба АКОФото: пресс-служба АКО
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В Кемерове на совещании областной администрации обсудили вопросы топливной безопасности региона. На совещании говорилось об обеспечении региональных потребителей горюче-смазочными материалами.

На совещании, которое проходило 29 ноября в администрации Кемеровской области, Заместитель губернатора Андрей Панов и член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Алексей Синицын встретились с представителями независимых операторов АЗС и крупнейшими поставщиками горюче-смазочных материалов.

Как сообщили в пресс-служба областной администрации, в рамках совещания удалось достигнуть договоренности на цены основных видов топлива в Кузбассе – они по-прежнему останутся на более низком уровне, чем в соседних регионах. Кроме того, обсуждался вопрос о бесперебойной поставке ГСМ в нужных объемах на нефтебазы Кузбасса. А для того, чтобы независимые АЗС могли работать в нормальном режиме, им предложили заключать краткосрочные контракты с потребителями и откорректировать условия оплаты.

- Коллегия Администрации Кемеровской области обратилась к руководству ПАО «Газпром нефть» с предложением увеличить поставки ГСМ в Кузбасс. Это позволит избежать дефицита на топливном рынке региона, - сообщает пресс-служба АКО.

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