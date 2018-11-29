Сантехник – профессия творческая: кемеровские семиклассники побывали в "Школе сантехников"

Эту и другую полезную информацию узнали кемеровские семиклассники в «Школе сантехмена». Необычное образовательное заведение на один день открылось в коммунально-строительном техникуме. Цель – привлечение внимания школьников к профессии «слесарь-сантехник», а также повышение авторитета рабочих профессий в целом.

Звучит гордо

Для проведения обучающего урока организаторы приготовили мультфильм о повседневной работе сантехников, где супергерой Сантехмен рассказывал о том, с чем каждый день сталкиваются его коллеги-профессионалы. Кроме того, он на личном примере показал, что многие стереотипы относительно работы сантехника уже устарели.

Мультяшную теорию дополнила преподаватель спецдисциплин Ольга Гумбрис, разобравшая со школьниками, какими качествами должен обладать желающий освоить эту профессию: в частности, были названы технический склад ума, скорость мышления и… терпение (действительно, успокоить людей, которых затапливает, не всегда просто). Работа в подвале и «под раковиной» связана и с физическими усилиями. Но сейчас в помощь – современное оборудование, с которым справится и девушка.

"Сантехмен" Николай Сергеев охотно делится опытом.Фото: Александр ПОНОМАРЕВ

Не была забыта и практика. Мастер-класс провели участники конкурса «Лучший сантехник. Кубок России», члены команды «Кузбасс» Сергей Новиков и Николай Сергеев (сотрудники областного аварийно-восстановительного отряда ЖКХ). Ребята послушали информацию об особенностях монтажа сантехнического оборудования и получили возможность поработать с инструментами и материалами, которыми сантехники пользуются.

Под присмотром опытных специалистов мальчишки и девчонки собирали, как конструктор, куски пластиковых канализационных труб, работали с ключами, закручивали гайки, придумывали, как можно использовать тройники, отводы и крестовины.

К примеру, Света Паршукова опробовала в работе утюжок – но не тот, который используют для глажки и утюжки одежды, а машину для сварки пластиковых труб:

– Я впервые держала такое устройство в руках, поэтому волновалась, так как очень боялась не справиться. Но оказалось, что соединить трубу с уголком и интересно, и, главное, легко.

А Миша Денисенко сконструировал трезубец:

– Раньше я думал, что у сантехников – скучная и грязная работа. Но по ходу урока мнение поменял: у них работа творческая и культурная!

Пластиковые трубы - отличный материал для конструирования.Фото: Александр ПОНОМАРЕВ

К слову, у девочек из труб большей частью получались зверюшки, цветы и роботы, а парни предпочитали собрать что-нибудь с военным уклоном.

– Такие уроки очень полезны потому, что у многих людей еще преобладает устаревший стереотип о нашей профессии. Молодежь не всегда стремится иметь такую работу, что является ошибочным мнением. Слесари-сантехники сегодня востребованы на рынке труда. И я надеюсь, что после нашего мастер-класса, в будущем, их ряды пополнятся хорошими специалистами, – отметил директор областной службы оперативного контроля за работой систем жизнеобеспечения Сергей Муранов.

ДЛЯ СПРАВКИ. Конкурс профессионального мастерства «Лучший сантехник. Кубок России» проводится при поддержке Минстроя РФ уже в седьмой раз. В этом году в нем участвует более 50 команд. Школьная профориентация – один из этапов соревнования.