2018-12-02T08:22:13+03:00
Происшествия

В Кузбассе шахтер зарубил топором парня бывшей девушки

Мужчину приговорили к 10 годам тюрьмы
Кирилл ЧАЩИН
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Сильные чувства толкнули мужчину на преступление. Фото: Алексей Иванов/ NK-TV.COMСильные чувства толкнули мужчину на преступление. Фото: Алексей Иванов/ NK-TV.COM
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В Новокузнецке шахтер из ревности зарубил топором нового возлюбленного бывшей девушки. Суд приговорил мужчину к 10 годам колонии строгого режима.

28-летний горнорабочий шахты «Увальная» Роман Миков несколько лет встречался с девушкой по имени Кристина. Однако после того, как он из ревности поднял на нее руку, Кристина решила уйти. После расставания молодые люди не перестали общаться. Когда Роман узнал, что у Кристины появился новый молодой человек, то решил отправиться на разборки.

25 августа, выпив спиртного, Роман приехал на дачу в Новокузнецком районе, где отдыхала его бывшая девушка с новым кавалером. Когда мужчина подошел к компании, ему предложили присоединиться к пикнику. Он остался. В какой-то момент Роман решил вызвать соперника на разговор. Беседа закончилась мирно. Но когда он увидел, как Кристина проводит время с другим мужчиной, его охватил гнев. Шахтер схватил топор и несколько раз ударил соперника в голову и грудь. Затем он поспешил сесть в машину и уехать. Под утро Кристине пришло СМС от Романа, который извинился и признался ей в любви.

Через пару дней Роман сам пришел в полицию и написал явку с повинной. На суде кузбассовец раскаялся и принес извинения всем собравшимся. Судья приговорил мужчину к 10 годам колонии строго режима, сообщат NK-TV.COM.

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