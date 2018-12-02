В Кузбассе шахтер зарубил топором парня бывшей девушки

В Новокузнецке шахтер из ревности зарубил топором нового возлюбленного бывшей девушки. Суд приговорил мужчину к 10 годам колонии строгого режима.

28-летний горнорабочий шахты «Увальная» Роман Миков несколько лет встречался с девушкой по имени Кристина. Однако после того, как он из ревности поднял на нее руку, Кристина решила уйти. После расставания молодые люди не перестали общаться. Когда Роман узнал, что у Кристины появился новый молодой человек, то решил отправиться на разборки.

25 августа, выпив спиртного, Роман приехал на дачу в Новокузнецком районе, где отдыхала его бывшая девушка с новым кавалером. Когда мужчина подошел к компании, ему предложили присоединиться к пикнику. Он остался. В какой-то момент Роман решил вызвать соперника на разговор. Беседа закончилась мирно. Но когда он увидел, как Кристина проводит время с другим мужчиной, его охватил гнев. Шахтер схватил топор и несколько раз ударил соперника в голову и грудь. Затем он поспешил сесть в машину и уехать. Под утро Кристине пришло СМС от Романа, который извинился и признался ей в любви.

Через пару дней Роман сам пришел в полицию и написал явку с повинной. На суде кузбассовец раскаялся и принес извинения всем собравшимся. Судья приговорил мужчину к 10 годам колонии строго режима, сообщат NK-TV.COM.