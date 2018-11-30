Работа с ограничениями

По данным Пенсионного фонда РФ, в нашем регионе сейчас проживает 72,4 тысячи инвалидов в трудоспособном возрасте, работают из них - 18,4 тысячи.

Случайная травма, несчастный случай или болезнь - никто из нас не застрахован от ситуаций, когда вполне здоровый человек становится человеком с физическими ограничениями. Тогда остро возникает вопрос социализации и дальнейшего трудоустройства.

- Инвалидность не является приговором, и люди, которые имеют ограниченные возможности, но хотят при этом работать, не должны быть ограничены в своих правах. Опыт многолетней работы наших центров занятости подтверждает - такой человек может заниматься трудовой деятельностью, быть активным, полезным обществу и успешно реализовывать свои способности, - отмечает начальник департамента труда и занятости населения Кемеровской области Евгений Степин.

Ежегодно в центры занятости обращается около 5 тысяч кузбассовцев с ограниченными физическими возможностями. Более трети из них в итоге находят работу.

Так, в нынешнем году инвалиды трудоустроены на рабочие места администратора, бухгалтера, диспетчера, инженера, кассира, контролера, менеджера, специалиста, охранника, сторожа, уборщика, дворника, подсобного рабочего, водителя автомобиля, грузчика, продавца, оператора ЭВ и ВМ, приемщика заказов, машиниста котельной и т. д.

Бывает, что после получения инвалидности человек больше не может работать в прежней сфере. Например, ранее он трудился на стройке, получил травму и стал инвалидом. Тогда профконсультант службы занятости поможет определить круг интересов, выбрать новую профессию для обучения и трудо­устрой­ства, соответствующую личностным характеристикам и медицинским показаниям.

ДОСТУПНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ПОМОЩЬ

Поиск работы для инвалида - проблема, которая помимо экономических аспектов нередко включает в себя и психологические: неуверенность в себе, чувство зависимости от окружающих и др. Специалисты центров занятости помогают снять психологические барьеры, сформировать активную позицию в поиске работы, взглянуть на себя позитивно, выработать новые конструктивные навыки поведения.

Для инвалидов проводятся занятия по программе социальной адаптации «Шаг навстречу работе», на которых они учатся самостоятельно искать работу, активизировать собственные силы и правильно общаться с работодателем.

Инвалиды, не имеющие профессии, с целью выявления их склонностей, способностей и освоения первичных трудовых операций направляются на отделение выбора профессии в Новокузнецкий государственный гуманитарно-технический колледж-интернат, с которым служба занятости сотрудничает с 1993 года. В текущем году 22 инвалида прошли «профессиональные пробы», более 80% из них решили продолжить обучение в данном учебном заведении по дневной форме обучения.

В целях повышения конкурентоспособности и успешного трудоустройства на профессиональное обучение в образовательные организации области направлены 127 инвалидов. Они приобрели такие профессии, как парикмахер, охранник, швея, флорист, обувщик, маникюрша, пользователь ПК. Организовали собственное дело и получили финансовую помощь по 100 тысяч рублей от службы занятости 7 инвалидов.

В Кемеровской области службой занятости населения реализуются также дополнительные меры поддержки занятости инвалидов.

С конца 2016 года действует программа по созданию дистанционных рабочих мест. На оснащение такого места из областного бюджета работодателям выделяется до 50 тысяч рублей. На сегодняшний день их создано 63. Профессии - менеджер, бухгалтер, оператор видеозаписи, специалист по рекламе, художник-конструктор (дизайнер), диспетчер, приемщик заказов, администратор.

В этом году начата реализация новой меры поддержки - стажировка инвалидов молодого возраста из числа выпускников образовательных организаций профессио­нального и высшего образования.

Участвуя в стажировке, молодой инвалид получает возможность адаптироваться на рабочем месте под руководством опытного наставника, а также гарантированную заработную плату и социальные гарантии.

Уже организована стажировка 40 инвалидов молодого возраста из числа выпускников. Завершили стажировку 10 инвалидов, половина из них закрепилась на рабочем месте.