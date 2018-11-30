В Кемерове из горящего дома спасли детей

В Кемерове ночью произошел пожар в частном секторе на улице Сибирская. Инспекторы ГИБДД помогли спасти из задымленного дома детей.

Как сообщили в областном управлении МЧС, в 00.44 в противопожарную службу поступил звонок о пожаре на улице Сибирская. Там открытым пламенем горели надворные постройки частного дома.

Очевидцем происходящего горожанин стал Марат Замилов, который увидел пожар из окна своей квартиры. По словам кемеровчанина, дом был на двух хозяев, в нем жила многодетная семья. Когда Марат выглянул из окна, то увидел, как сильный ветер раздует огонь, а несколько человек ничего с этим не могут поделать

– Один из парней прыгает в машину и отъезжает. Пока его нет, я вспоминаю, что в этом доме живет семья с тремя или четырьмя детьми. Лично не знакомы, но из окна частенько видим их. Детей на улице нет. Минуты через три возвращается парень на авто, за ним патрульная машина. Патрульная машина только остановилась, один из сотрудников сразу выскочил и в горящий дом. Да, та часть дома, куда он вбегал, не горела, но дыма там должно быть до потолка. Навстречу парню выбежала женщина с ребенком (скорее всего мать), потом из дома вынесли еще двоих детей. Сотрудник ДПС последним вышел со двора, в соседний двор пошел, скорее всего, соседей предупредить о пожаре, – рассказал Марат.

Вскоре на место приехали пожарные и экипаж скорой помощи. По предварительным данным, в пожаре никто не пострадал. Пожар полностью уничтожил две надворные постройки