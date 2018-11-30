В Кузбассе перевернулся автобус с шахтерами

В Кузбассе автобус ПАЗ с работниками шахты съехал с дороги и перевернулся. В результате аварии трех человек госпитализировали.

Авария произошла в пятницу около 8.40 на технологической дороге сторону шахты «Увальной». Водитель автобуса ПАЗ не справился с управлением и выехал на обочину, после чего транспорт перевернулся на бок.

Фото: "ВКонтакте"

– В салоне автобуса находились 18 пассажиров, которые являются разнорабочими одного из местных предприятий. По предварительной информации, трое из них с незначительными травмами обратились за помощью в медицинские учреждения, – рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшей аварии. Пользователи соцсети сообщают, что за этот день четыре автобус с рабочими съехали в кювет. Всего различные травмы получили 12 человек, пять из них попали в больницу.