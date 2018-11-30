2018-11-30T20:57:06+03:00
Происшествия

В Кузбассе женщина отбилась от грабителя с ножом

Сотрудница офиса заставила мужчину бежать [видео]
Кирилл ЧАЩИН
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Женщина напугала грабителя в Кузбассе.

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В Кузбассе сотрудница микрофинансовой организации отбилась от вооруженного ножом налетчика. Момент схватки попал на видео.

Инцидент произошел в поселке Яшкино. Вечером в офис микрофинансовой организации забежал неизвестный мужчина с кухонным ножом в руке и, угрожая сотруднице, потребовал отдать деньги. Женщина не растерялась и дала отпор. На записи с камер видеонаблюдения видно, как к ней подбегает мужчина в камуфляжной одежде, маске и с ножом. Женщина тут же встает и начинает руками отбиваться от грабителя. После такой реакции жертвы мужчина отступает и бежит. После этого 37-летняя работница офиса закрыла дверь и нажала тревожную кнопку.

Приехавшие по сигналу сотрудники Росгвардии выяснили приметы подозреваемого и передали их полицейским. В итоге несостоявшегося грабителя и его сообщника, который ждал на улице, задержали. Грабителями оказались местные жители 30 и 34 лет. Один из них находился в розыске по подозрению в краже.

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