Как провести выходные в Новокузнецке весело и интересно

В глубине России есть такая земля

Наслаждаемся остановленными моментами в работах фотохудожника Петра Гриценко

Кузбасская природа с ее зеленой тайгой, голубыми озерами и реками, белыми снегами, золотом осени и разноцветия лета неизменно привлекает художников и фотографов. Краткий миг, наполненный разнообразием красок или монохромность, грустью и радостью навсегда запечатлевается в картинах художников или работах фотографов. Таковы и работы фотографа-любителя из Прокопьевска Петра Гриценко.

Петр Гриценко впервые взял в руки фотоаппарат еще в школьные годы, и с тех пор он учился и оттачивал мастерство передавать свое восхищение красотами родного края, запечатлевая прекрасные моменты с помощью фотоаппарата. Дебют Гриценко-фотохудожника состоялся в 2016 году в КВЦ «Вернисаж» города Прокопьевска. В Новокузнецке Петр Викторович выставляется впервые. Посвятив себя пейзажной фотографии, Гриценко склоняется больше к минимализму и этюдному фото природы. Открытие персональной выставки состоится 30 ноября.

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Крепостной проезд, 1

время работы: понедельник-пятница с 9.30 до 17.30, суббота-воскресенье с 10.00 до 17.00

Цена билетов: от 70 до 120 рублей.

Фото: Новокузнецкий художественный музей

Алиса в Зазеркалье

Путешествуем по Зазеркалью и знакомимся с необычными персонажами

Однажды самая обыкновенная девочка Алиса попала в самое настоящее Зазеркалье – прямо из обычного школьного класса! Другая бы девочка, возможно, испугалась, но только не Алиса! Она тут же отправилась исследовать новый загадочный мир, заводить новые знакомства и, конечно же, стала участницей самый настоящих приключений и волшебства! К слову, в Зазеркалье есть короли, королевы, рыцари и другие чудесные персонажи. Со всеми ли можно дружить? Сможет ли Алиса пройти все испытания и вернуться назад? Об этом вы узнаете из спектакля!

Новокузнецкий драматический театр

пр. Металлургов, 28

1 декабря, начало в 12.00

Цена билетов: от 200 до 300 рублей

Фото: Новокузнецкий драматический театр

Записки о неволе

Слушаем песни тюрьмы и каторги

Федор Достоевский создал немало произведений, по которым можно изучать душу человеческую, общество, которое меняет характер, и обстоятельства, которые этот характер закаляют. Таковы и «Записки из Мертвого дома». Эта повесть носит документальный характер и знакомит читателя с бытом заключенных преступников в Сибири второй половины XIX века. Чем они жили? Какие песни пели? О чем мечтали? Об этом можно будет узнать на концерте фольклорно-этнографического центра «Щедрыня» и его театра «Балаган». Исполнители и актеры разыграют небольшую зарисовку по мотивам повести и дополнят ее сибирскими песнями тюрьмы и каторги.

ДК «Строитель»

ул. Орджоникидзе, 23

1 декабря, начало в 15:00

Цена билетов: 100 рублей.

Фото: ФЭЦ "Щедрыня"

Последние представления невероятного цирка «Инди-ра»

Всей семьей идем в цирк!

Слоны и попугали, пумы и лошади, собачки и многие, многие другие – таков он, цирк «Инди-ра». Здесь силач с легкостью жонглирует огромными гирями, а воздушные гимнасты парят под куполом цирка. Яркие попугаи катаются с горки и на велосипеде, а хищники проделывают на арене различные трюки.

Но самое главное – это шоу слонов. Это удивительные животные крутят обручи и балансируют на шаре, встают в стойку на «руках» и играют на губных гармошках.

А еще… Нет, не станем раскрывать всех секретов цирка «Инди-ра». Лишь скажем: волшебный сон, волшебная сказка, которая развернется на арене, обязательно понравится и взрослым, и детям!

Новокузнецкий цирк

ул. Кирова, 70

1 декабря, начало в 15:00

2 декабря, начало в 13:00

Цена билетов: от 600 до 2000 рублей.

Успевайте увидеть последние представления!Фото: Екатерина РОМАНОВА

Души живые и души мертвые

Нескучная классика от «Красного факела»

Великие классики потому и стали великими, что в основу своих произведений взяли вечные темы. Одна из них – останется ли живой душа после того, как человек достигнет материального благополучия. Пьеса Николая Гоголя в постановке театра «Красный факел» вновь заставляет обратиться к этому вопросу. Возможно ли в погоне за материальными благами сохранить свою душу? На что способен человек ради денег, и есть ли грань, за которую человек не способен шагнуть? Ответы на эти вопросы можно будет найти во время просмотра пьесы «Мертвые души». Главному герою будет казаться, что еще чуть-чуть – и он станет сказочно богат. Но так ли это на самом деле? А вот веселая и тонкая интерпретация классического произведения позволяет утверждать «Классика может быть нескучной!»

Новокузнецкий драматический театр

пр. Металлургов, 28

1 декабря, начало в 19:00

Цена билетов: от 500 до 1000 рублей