Кемеровская центральная детская школа искусств отметила 80-летие

30 ноября центральная детская школа искусств города Кемерово отметила 80 лет со дня основания. За свою многолетнюю историю школа выпустила более шести тысяч юношей и девушек. Некоторые из них стали преподавателями Московских и Петербуржских вузов, другие прославляют наш город на международных площадках.

На торжественной церемонии, в Музыкальном театре имени А. Боброва, из рук мэра и губернатора получили награды директор и преподаватели школы, за заслуги в обучении подрастающего поколения искусству.

Сергей Цивилев и директор Кемеровской центральной детской школы искусств Инна КудряшоваФото: Фаяз Алекберов

Мэр города Кемерово, Илья Середюк во время поздравительной речи рассказал, что жалеет о том, что не занимался в детстве рисованием и рассказал про один случай, за который ему стыдно: «Год назад, когда мы открывали в школе выставочный зал, ребятишки дали мне кисточку и мольберт, мне показалось, что сейчас нарисую что-то эдакое, но получилась каля-маля, мне стало так стыдно, что в тот момент я вспомнил слова родителей, которые говорили учиться культуре художества, я этому не учился и в таком [взрослом] возрасте не смог повторить рисунок семиклассницы».

Илья Середюк поздравил Кемеровскую центральную детская школу искусств с 80-летием.Фото: Фаяз Алекберов

Губернатор Кемеровской области, Сергей Цивилев отметил, что развитие культуры очень важно для Кузбасса

- Уровень культуры, который был задан у нас, является сейчас основой для дальнейшего ее развития, для выхода нашей культуры на другие горизонты, - заметил Сергей Цивилев.

Также он поделился небольшой предысторией про Кемеровский кластер искусств.

- Когда меня только назначили ВРИО губернатора Кемеровской области, я приехал в правительство Российской Федерации и сказал - «нам надо делать кластер искусств», - рассказал Цивилев. - Мне задали вопрос: «Сергей Евгеньевич, вы понимаете, что вы глава промышленного региона, а вы с одним из первых предложений выходите с кластером искусств?». На что я ответил, что здесь это было всегда, искусство помогает развить человека, позволяет ему быть гармоничным, помогает в реализации наших масштабных планов по развитию Кузбасса, выполнению тех задач, которые мы поставили перед собой».

Музыка звучит в душе каждого юного музыканта.Фото: Фаяз Алекберов

Губернатор рассказал о том, что в детстве он не занимался искусством из-за нехватки времени и любви к спорту. Во времена его детства все повально были увлечены спортом, тем более, что в округе имелось немало разных секций. Сам же Цивилев, будучи учащимся физико-математической школы, совмещал учебу, спорт и общественную деятельность в пионерском, а позже – и комсомольском отрядах.

Несмотря на то, что глава региона не был творческой личностью в школьные годы, его младший сын занимается вокалом и фортепьяно. Сергей Цивилев его в этом поддерживает, поэтому он пришел на праздник не только как губернатор, но и как отец, чтобы посмотреть на выступление сына.

СПРАВКА КП:

Кемеровская центральная детская школа искусств была основана в 1938 году, с того момента выпускниками школы стали более 6 тысяч ребят, среди которых артисты музыкальных театров и оркестров, преподаватели ведущих музыкальных и художественных учебных заведений. По данным департамента культуры Кемеровской области, почти 40% музыкантов Симфонического оркестра Государственной филармонии Кузбасса имени Б.Н. Штоколова выпускники школы.