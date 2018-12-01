2018-12-01T15:03:51+03:00
Общество

В Кузбассе грядет роботизация производства

Глава региона Сергей Цивилев встретился с кузбасскими промышленниками и представителями компании «Fanuc Corporation»
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: пресс-служба администрации Кемеровской областиФото: пресс-служба администрации Кемеровской области
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Для того, чтобы Кузбасс получил быстрое и качественное развитие, его предприятиям необходимы роботизированная промышленность и квалифицированный персонал. Этот и другие вопросы Сергей Цивилев обсудил на встрече с представителями кузбасских предприятий и компанией «Fanuc Corporation».

Так, чтобы повысить себестоимость производства, повысить уровень жизни населения и обезопасить работу инженеров, на предприятиях будет проводиться роботизация. Будет проводиться и обязательное обучение персонала работе на современном оборудовании. Причем такое обучение должно проводиться не только среди уже трудящихся инженеров, но и среди молодежи. Именно поэтому Сергей Цивилев предложил построить в Кузбассе взаимосвязанный комплекс центров по сервисному, складскому и инжиниринговому обеспечению.

- Кузбасс остается одним из главных промышленных центров России. Чтобы не потерять своих позиций, необходимо качественно работать по всем трем направлениям так называемого «золотого треугольника»: наука, образование, промышленность. Нами уже принято решение о создании единого научного образовательного центра. В его структуру может войти инжиниринговый центр компании «Fanuc Corporation», - отметил Сергей Цивилев.

Одним из первых шагов в этом направлении станет взаимодействие «Fanuc Corporation» и «Кемеровохиммаш», где планируется автоматизировать ручкую работу по производству тормозных емкостей.

- Роботизация затрагивает не только производство, но и повышает социальную привлекательность. Ведь новое поколение инженеров работает в условиях безопасности. В свою очередь безопасные рабочие места способствуют повышению качества производства и наращиванию его темпов и объемов, - сказал генеральный директор ООО «Fanuc» в России Марко Делаини.

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