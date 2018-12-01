Государственной филармонии Кузбасса исполнилось 75 лет

Дом музыки, храм искусств, главная концертная площадка… Разных эпитетов удостаивалась за свою историю филармония. И даже сказанное самой Ахматовой «единственная связь земных низин и рая» - тоже о них, о музыке и филармонии.

75 лет исполнилось в этом году Государственной филармонии Кузбасса имени Б.Т. Штоколова. И все эти годы любое событие в концертном учреждении – парадное. А совместный выход на концерт – красный день в семейном календаре.

И вот с 1 по 15 декабря нас пригласят на особый парад – торжественное шествие творческих коллективов, в котором юбилейный смотр принимает главный экзаменатор - публика. Об этом интервью с музыковедом, кандидатом культурологии Ольгой Гусевой.

- Ольга Васильевна, история филармонии, как известно, началась с организации концертно-эстрадного бюро в 1943 году. Даже в то драматичное время стремление к искусству жителей индустриального региона было очень сильным. А в 80-90-е – тоже непростые годы – создавался ряд ныне действующих творческих коллективов, которые по-прежнему востребованы, причем не только кузбасским зрителем.

- Да, это действительно так. Именно в 80-90-е годы родились наши основные профессиональные творческие коллективы – симфонический оркестр, оркестр русских народных инструментов, камерный хор. Эти коллективы приобрели известность не только в Кузбассе, в России, но и за рубежом и успешно продолжают свою творческую деятельность. Филармония продолжала развиваться и прирастать все новыми интересными коллективами, появились квартет «Элегия», ансамбль скрипачей «Созвучие», дуэт «Alla breve», литературный театр «Слово», хореографический ансамбль «Сибирский калейдоскоп». В этом многообразии творческих направлений и заключается особенность филармонии, а у слушателей и зрителей всегда есть выбор, как провести свой досуг.

- С 1 декабря начнется череда концертов юбилейного марафона. Какая идея их объединит?

- Идея марафона – показать по максимуму все, что есть в филармонии, дать представление о каждом творческом коллективе. У слушателей и зрителей в эти дни появится возможность отследить хронологию становления творческих коллективов – в концертах обязательно будет исторический срез, познакомиться с их богатейшим репертуаром, услышать и увидеть тех, кто за годы работы в филармонии приобрел статус лауреатов или дипломантов всероссийских и международных конкурсов.

- Откроет марафон Губернаторский симфонический оркестр Кузбасса. Чем привлекательна программа?

- Ее название – «Юбилейные диалоги». Это будут диалоги Востока и Запада, диалоги китайской, австрийской и русской музыки. Руководить ими предназначено Тао Линю, художественному руководителю и главному дирижеру оркестра, который много лет работает с коллективом. По его приглашению в концерте примет участие профессор Пекинской консерватории Лан Вайвей, которая познакомит нас со старинным китайским инструментом пипой, исполнив концерт современного китайского композитора Джиа Гуопина. Автор музыки будет присутствовать на концерте и, возможно, мы услышим от него слова поздравления. Австрийская музыка будет представлена концертом для скрипки Моцарта, а русская – симфонической фантазией «Франческа да Римини» Чайковского.

Фото: Государственная филармония Кузбасса

- Будут ли приглашенные исполнители в других концертах?

- 6 декабря вместе со струнным квартетом «Элегия» сыграет выпускник Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского Алексей Балашов. Это один из самых известных и востребованных гобоистов России, его исполнительское мастерство по достоинству оценено и профессионалами, и слушателями. За высочайший уровень мастерства, проникновенную и деликатную манеру игры и совершенное владение техническими возможностями инструмента его называют «виртуозом гобоя». В концерте квартета «Элегия», которым руководит Сергей Саган, прозвучат произведения А. Вивальди, Т. Альбинони, А. Марчелло, Г. Генделя и других композиторов, концерт имеет привлекающее внимание название «Прогулка по Италии».

Участие в концертах известных музыкантов стало традиционным и для оркестра русских народных инструментов (художественный руководитель и главный дирижер Игорь Новиков). 13 декабря с оркестром будет играть лауреат международных конкурсов дуэт баянистов «Сиб-Дуо».

Оригинально построена программа концерта, которая демонстрирует возможности «русского» оркестра: 1 отделение – музыка отечественных и зарубежных композиторов в переложении для оркестра русских народных инструментов, 2 отделение – оригинальные авторские сочинения для русских народных инструментов, обработки русских народных песен. Разнообразие программы позволит показать свое мастерство не только гостю, дуэту «Сиб-Дуо», но и нашим музыкантам, солистам оркестра, лауреатам международных конкурсов.

- А что предложат в юбилейных концертах другие коллективы?

- 4 декабря Губернаторский камерных хор (художественный руководитель и главный дирижер заслуженный деятель искусств РФ, профессор Ольга Шабалина) представит праздничную концертную программу, в которую войдут произведения выдающихся авторов хоровой и вокальной музыки С. Рахманинова, Г. Свиридова, В. Гаврилина и других композиторов. С одних произведений, включенных в программу, начинался творческий путь хора, другие подготовлены специально к юбилею. Этот концерт станет своеобразным музыкально-историческим срезом, позволяющим проследить становление хора, рост его профессионального уровня.

5 декабря состоится концерт Губернаторского духового оркестра (художественный руководитель и главный дирижер Анатолий Кашеваров). Праздничная программа состоит из произведений русской и зарубежной классики – в переложении для оркестра духовых инструментов, эстрадно-джазовых композиций, сочинений, предназначенных именно для духового оркестра. В концерте примут участие ансамбль скрипачей «Созвучие» и солисты филармонии.

А вот Губернаторский театр танца «Сибирский калейдоскоп» (художественный руководитель заслуженный артист России Виктор Селиверстов), завершая юбилейный марафон 14 декабря, представит концертную программу «Казачья сюита». Эта масштабная работа уже много лет пользуется популярностью у зрителей. В основе сюиты – танцевальный язык российских казаков: сольные вариации, символизирующие казачью волю, мужские «куражные» пляски, обрядовые танцы, женские посиделки с игровыми элементами, большой казачий пляс. К созданию «Казачьей сюиты» было привлечено большое количество специалистов – балетмейстеров, режиссеров, художников по костюмам, дизайнеров. Консультанты программы - казаки Кемеровского отдельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества.

- Наши слушатели хорошо знакомы и с творчеством солистов филармонии. 2 декабря они соберутся вместе в «Юбилейном рауте» на вечере вокальной музыки.

- Поклонники академического пения проведут этот вечер в душевной компании с живым вокалом – ариями, романсами и песнями. В программе заявлены жемчужины вокальной музыки России, Италии, Франции, Испании, Австрии. Исполнители – лауреаты международных и всероссийских конкурсов Ольга Музыкова, Елена Корчуганова, Анастасия Скулкова, Наталья Тараненко (все - сопрано), Олег Маликов (баритон), Дмитрий Ганин (тенор) и их «верные» концертмейстеры Евгений Чеботарев и Ксения Белозерская.

- Филармония Кузбасса славится и своим органом «Зауэр», который в этом году отметил 35-летие, а специалисты считают его одним из лучших за Уралом. Что будет предложено поклонникам этого инструмента?

- Вечер «В кругу друзей в органном зале» пройдет 9 декабря. Прозвучат старинные и современные, вокальные и инструментальные произведения. Оригинальность программы заключается в том, что в ансамбле с органом – солистка Елена Шевченко – будут участвовать его верные друзья: квартет «Элегия», Сергей Саган (саксофон) и Юрий Ткаченко (волынка), солисты филармонии.

- Не меньшей популярностью у слушателей пользуется ансамбль скрипачей «Созвучие». Его участники готовят отдельную праздничную программу?

- Да, их концерт намечен на 7 декабря. В исполнении ансамбля прозвучат произведения И. Брамса, П. Чайковского, Ф. Крейслера, И. Фролова и других композиторов. Руководитель ансамбля Наталья Клименко и его участники в настоящее время тщательно работают над программой, в которой прозвучит как «знакомое и любимое», так и новые для поклонников этого коллектива произведения.

Фото: Государственная филармония Кузбасса

- В рамках творческого марафона Литературный театр «Слово» с художественным руководителем и режиссером Ириной Латынниковой к юбилею готовят премьеру…

- 10 декабря театр представит свою оригинальную версию легендарного романа Ильфа и Петрова «12 стульев» о приключениях великого комбинатора Остапа Бендера и Кисы Воробьянинова. Коллектив подготовил уникальную возможность окунуться в атмосферу романа с помощью принципиально нового способа изложения всей сути: литературного спектакля! Приобретайте заветный билет в наш уютный камерный зал и наслаждайтесь премьерой.

- Таким образом, Ольга Васильевна, в юбилейном марафоне будет представлено лучшее из того, с чем наши зрители уже знакомы, и новые работы?

- Конечно! И еще: в ходе юбилейного марафона нашим зрителям представится возможность сделать подарок ребятишкам, проживающим в детских домах. Дело в том, что филармония с помощью наших уважаемых слушателей и зрителей помогает детским домам. И те, кто придет на юбилейные концерты, смогут прямо в фойе приобрести билеты на детские новогодние представления, сказки и мюзиклы в качестве подарков для этих ребятишек. Как видим, филармония готовит большой праздник, участниками которого должны стать тысячи кузбассовцев.