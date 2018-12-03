На неделе в Кузбассе ожидается до -42 градусов

Кузбассовцам стоит достать теплые шубы и валенки: уже во вторник в регионе похолодает до -42 градусов.

Настоящие сибирские морозы пришли в Кемеровскую область: во вторник, 4 декабря, днем в регионе ожидается -30…-35 градусов. При этом местами по северу столбики термометров опустятся до -42 градусов, а на юге будут держаться в пределах отметок -25…-30 градусов. Ожидается небольшой снег, местами изморозь, дым и дымка, а на дорогах гололедица. Ночью уличные термометры покажут -28…-33 градуса, а местами – до -38 градусов. Так что стоит заранее побеспокоиться о теплой одежде и обуви, особенно если вы собираетесь в дорогу или планируете подолгу находиться на улице.

В среду антициклон по-прежнему будет царить на территории области. Днем на севере региона по-прежнему будет холоднее, чем на юге: до -30 градусов против -18…-23. Осадков не ожидается, а восточный ветер будет довольно слабым. В ночи местами похолодает до -35 градусов, а местами будет и еще холоднее.

Четверг будет по-прежнему морозным днем, однако столбики термометров опустятся не ниже -27 градусов на севере и – 21 градуса на юге Кемеровской области. Юго-восточный ветер усилится до умеренного, а ночью похолодает до -38 градусов.

- В пятницу погода начнет меняться, - сообщает пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра. - Мы будем находиться в теплом секторе циклона, местами пойдет небольшой снег, юго-западный ветер будет усиливаться до 12 метров в секунду.

Днем воздух прогреется лишь до -20 градусов, при этом местами будет намного холоднее – до -32 градусов. Ночь по-прежнему будет холодной.

А вот выходные будут относительно теплыми: столбики термометров местами поднимутся до -14 градусов, а ночью не опустятся ниже -30. При этом в субботу ожидается порывистый ветер и небольшой снег, а в воскресенье вероятность осадков невелика, да и ветер постепенно станет умеренным.