Подростки из Кузбасса взяли 27 миллионов рублей и сбежали из дома

Настоящая драма разыгралась в одном из кузбасских семейств. Здесь родители в одночасье потеряли сына и крупную сумму денег.

Несколько дней назад в Анжеро-Судженске пропали двое подростков. Одному из них – 16 лет, другому – 17. Юноши вечером ушли из дома на прогулку, но обратно не вернулись. Обеспокоенные родители тут же обратились в полицию за помощью. А чуть позже выяснилось, что вместе с сыном из дома одной из семей пропали деньги. Причем немалая сумма!

Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, отец сбежавшего из дома мальчишки хранил дома в сейфе крупную сумму – порядка 27 миллионов рублей, причем наличными. Подростки, возжелав красивой и свободной жизни, похитили сбережения и отправились кутить в Москву. Но даже оказавшись в столице, подростки не смогли затеряться в толпе, и их, в конце концов, обнаружили и задержали местные стражи порядка.

- В настоящее время подростки переданы родителям, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. - Предварительно установлено, что противоправных действий в отношении них не совершалось.

Сколько именно денег потратили искатели приключений за несколько дней, пока не известно: в полиции финансовый аспект этой истории не комментируют. Также не известно, в каких купюрах была эта сумма. Но если предположить, что подростки похитили сбережения в 5-тысячных купюрах, то им пришлось убегать от родителей и полиции с 5,5 килограмма денег или с 5,4 тысячи купюрами.