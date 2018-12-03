2018-12-04T18:30:02+03:00
Здоровье

В Кузбассе каждый третий больничный оформляется в электронном виде

Специалисты регионального отделения Фонда социального страхования представили новые цифровые проекты
Поделиться:
Автор фото: Федор БАРАНОВАвтор фото: Федор БАРАНОВ
Изменить размер текста:

В Кемерово прошел круглый стол, посвященный цифровизации социальных услуг.

- Кемеровская область активно включилась в работу по цифровизации системы социального страхования. Новые электронные сервисы призваны максимально упростить получение гражданами государственных услуг, а также усовершенствовать систему обратной связи и повысить эффективность взаимодействия с работодателями, - отметила управляющий Кузбасским региональным отделением ФСС Людмила Бабичук.

В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ

С 1 июля 2017 года у пациентов при обращении в медицинские учреждения появилась возможность получать больничные листки в форме электронных документов. По состоянию на 10 ноября за время существования проекта в Кузбассе выдано более 190 тысяч электронных больничных. Это значит, что каждый третий листок нетрудоспособности оформляется в электронном виде. По этому показателю Кемеровская область занимает 3-е место в России после Белгородской области и Татарстана и 1-е место в Сибирском Федеральном округе.

-Преимущества электронных больничных очевидны: снижаются временные затраты на оформление документа, уменьшаются технические ошибки в оформлении, исключена возможность утери и порчи, - сообщила начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Кузбасского отделения ФСС Инна Ковалева,- Кроме того, исключены мошеннические схемы в виде подделки бланков.

Удобство сервиса подтверждают и специалисты департамента охраны здоровья населения Кемеровской области.

- Плюсов много, но основной - это существенная экономия времени врача и пациента при оформлении больничного листа. Теперь доктор больше времени уделит пациенту, а не оформлению бумажного документа, - отметила заместитель начальника департамента Оксана Абросова. – В передовиках по данному направлению Кемерово, Белово, Ленинск–Кузнецкий и Осинники. Чуть отстают Таштагол и Юрга, однако мы видим, что каждый район стремится идти в ногу со временем и развиваться в сфере информационных технологий.

Крупные работодатели региона, такие как ПАО «КОКС» и Кемеровский механический завод, подключившиеся к пилотному проекту соцстраха, отметили, что перейти на новый формат было несложно.

-Наши специалисты посещали семинары и практические занятия, которые проводило региональное отделение Фонда. Этого вполне достаточно, чтобы освоить и уверенно работать с электронным листком нетрудоспособности, - рассказала главный врач медицинской санитарной части ПАО «КОКС» Анна Ждан. – Кроме того, достаточно информации по данному вопросу и на сайте Кузбасского отделения ФСС. Никаких дополнительных затрат при участии в проекте мы не понесли.

Солидарны с ними и работники здравоохранения. В частности, они отмечают простоту и надежность сервиса и все возрастающее доверие к нему пациентов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В нем приняли участие представители Кузбасского ФСС, департамента охраны здоровья населения Кемеровской области, медицинских организаций и предприятий-страховщиков.

Ежегодно около 37 тысяч кузбассовцев получают через Фонд различные страховые выплаты, 23 тысячи инвалидов обращаются за техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями, 19 тысяч граждан - за санаторно-курортным лечением.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Анти-эйдж: переключись на омоложение!
У большинства женщин термин «анти-эйдж» (anti-age) ассоциируется исключительно с антивозрастной косметикой. На самом деле анти-эйдж - это новое направление в медицине, получившее название "Медицина антистарения", или антивозрастная медицина
Россия выходит на арену борьбы с главными причинами смертности
На Российской неделе здравоохранения был представлен первый отечественный препарат рекомбинантного тканевого активатора плазминогена для борьбы с острым инфарктом миокарда, массивной тромбоэмболией лёгочной артерии и острым ишемическим инсультом
Россия выходит на арену борьбы с главными причинами смертности
На Российской неделе здравоохранения был представлен первый отечественный препарат рекомбинантного тканевого активатора плазминогена для борьбы с острым инфарктом миокарда, массивной тромбоэмболией лёгочной артерии и острым ишемическим инсультом
Гомеопаты отвечают: 5 непридуманных историй
Вывеску «гомеопат» не увидеть в государственной поликлинике и, по статистике ВЦИОМ, не более 20% россиян могут объяснить, что такое гомеопатия. И, несмотря на это, в поисковой системе Яндекса такого специалиста ищут 46 000 раз в месяц!
Гомеопаты отвечают: 5 непридуманных историй
Вывеску «гомеопат» не увидеть в государственной поликлинике и, по статистике ВЦИОМ, не более 20% россиян могут объяснить, что такое гомеопатия. И, несмотря на это, в поисковой системе Яндекса такого специалиста ищут 46 000 раз в месяц!
Анти-эйдж: переключись на омоложение!
У большинства женщин термин «анти-эйдж» (anti-age) ассоциируется исключительно с антивозрастной косметикой. На самом деле анти-эйдж - это новое направление в медицине, получившее название "Медицина антистарения", или антивозрастная медицина
Для семей с детьми, инвалидов и пациентов: электронные сервисы, которые вам помогут
Какие проекты сделают получение государственных социальных услуг более удобным, быстрым, комфортным, а сами услуги более качественными, расскажет справочник, который мы подготовили вместе с экспертами Фонда социального страхования (ФСС РФ)
Исправляем ошибку при выборе обуви: устраняем мозоли
Смешными до слез шутки про «любимую» мозоль получаются только в кино. А вот когда она появляется на собственной ноге, бывает уже и больно до слез. Как безболезненно и максимально быстро избавиться от натоптыша, читайте в нашей статье
Новости 24
Готовимся к морозам: какой будет погода в первые дни января
Кемеровчанка ударила полицейского, защищая детей
Кузбассовец 10 раз ударил друга детства ножом
Кузбасская филармония отметила 75-летие
Двое погибли: Грузовик из Смоленска протаранил легковушку на кузбасской трассе
Сергей Цивилев наградил победителей Спартакиады школьников в Кемерове
В полиции прокомментировали нападение пассажира на водителя кемеровской маршрутки
Кемеровские водители допустили более 600 ДТП из-за нарушения правил
В Следкоме рассказали подробности гибели кузбассовца в своей машине
Житель Новокузнецка выиграл автомобиль
Кузбасские больницы получат 44 миллиона на оборудование для трансплантологии
Суд оштрафовал кузбасскую пекарню за опасную продукцию
Пожилая кемеровчанка упала в квартире и сломала бедро
В Шерегеше из горящего дома спасли 10 детей
В Кемерове иномарка въехала в дерево у школы
Жителя Кузбасса возмутила опасная работа погрузчика рядом с детьми
Футболиста из Кузбасса Головина удалили в матче с «Лионом»
Жители Кузбасса сэкономили на госуслугах 130 миллионов рублей
В Белове автобус раздавил мужчине руку
В Кемерове сняли на видео оленей
Пострадал подросток: Появились подробности смертельного ДТП в Кузбассе
Синоптики рассказали о погоде в понедельник в Кузбассе
Лучшим Дедом Морозом Кузбасса стал электрик из Белова
Ночью в Новокузнецке загорелся дом
Житель Кузбасса задохнулся в своем автомобиле
На кузбасской трассе произошла смертельная авария