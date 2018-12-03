В Кузбассе каждый третий больничный оформляется в электронном виде

В Кемерово прошел круглый стол, посвященный цифровизации социальных услуг.

- Кемеровская область активно включилась в работу по цифровизации системы социального страхования. Новые электронные сервисы призваны максимально упростить получение гражданами государственных услуг, а также усовершенствовать систему обратной связи и повысить эффективность взаимодействия с работодателями, - отметила управляющий Кузбасским региональным отделением ФСС Людмила Бабичук.

В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ

С 1 июля 2017 года у пациентов при обращении в медицинские учреждения появилась возможность получать больничные листки в форме электронных документов. По состоянию на 10 ноября за время существования проекта в Кузбассе выдано более 190 тысяч электронных больничных. Это значит, что каждый третий листок нетрудоспособности оформляется в электронном виде. По этому показателю Кемеровская область занимает 3-е место в России после Белгородской области и Татарстана и 1-е место в Сибирском Федеральном округе.

-Преимущества электронных больничных очевидны: снижаются временные затраты на оформление документа, уменьшаются технические ошибки в оформлении, исключена возможность утери и порчи, - сообщила начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Кузбасского отделения ФСС Инна Ковалева,- Кроме того, исключены мошеннические схемы в виде подделки бланков.

Удобство сервиса подтверждают и специалисты департамента охраны здоровья населения Кемеровской области.

- Плюсов много, но основной - это существенная экономия времени врача и пациента при оформлении больничного листа. Теперь доктор больше времени уделит пациенту, а не оформлению бумажного документа, - отметила заместитель начальника департамента Оксана Абросова. – В передовиках по данному направлению Кемерово, Белово, Ленинск–Кузнецкий и Осинники. Чуть отстают Таштагол и Юрга, однако мы видим, что каждый район стремится идти в ногу со временем и развиваться в сфере информационных технологий.

Крупные работодатели региона, такие как ПАО «КОКС» и Кемеровский механический завод, подключившиеся к пилотному проекту соцстраха, отметили, что перейти на новый формат было несложно.

-Наши специалисты посещали семинары и практические занятия, которые проводило региональное отделение Фонда. Этого вполне достаточно, чтобы освоить и уверенно работать с электронным листком нетрудоспособности, - рассказала главный врач медицинской санитарной части ПАО «КОКС» Анна Ждан. – Кроме того, достаточно информации по данному вопросу и на сайте Кузбасского отделения ФСС. Никаких дополнительных затрат при участии в проекте мы не понесли.

Солидарны с ними и работники здравоохранения. В частности, они отмечают простоту и надежность сервиса и все возрастающее доверие к нему пациентов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В нем приняли участие представители Кузбасского ФСС, департамента охраны здоровья населения Кемеровской области, медицинских организаций и предприятий-страховщиков.

Ежегодно около 37 тысяч кузбассовцев получают через Фонд различные страховые выплаты, 23 тысячи инвалидов обращаются за техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями, 19 тысяч граждан - за санаторно-курортным лечением.