Кузбасский соцстрах внедряет новые электронные сервисы

В Кемерово прошел круглый стол, посвященный цифровизации социальных услуг. В нем приняли участие представители Кузбасского ФСС, департамента охраны здоровья населения Кемеровской области, медицинских организаций и предприятий-страховщиков.

Ежегодно около 37 тысяч кузбассовцев получают через Фонд различные страховые выплаты, 23 тысячи инвалидов обращаются за техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями, 19 тысяч граждан - за санаторно-курортным лечением.

-Кемеровская область активно включилась в работу по цифровизации системы социального страхования. Новые электронные сервисы призваны максимально упростить получение гражданами государственных услуг, а также усовершенствовать систему обратной связи и повысить эффективность взаимодействия с работодателями, - отметила управляющий Кузбасским региональным отделением ФСС Людмила Бабичук.

Например, в Кузбассе выдано более 190 тысяч электронных больничных. Это значит, что каждый третий листок нетрудоспособности оформляется в электронном виде. По этому показателю Кемеровская область занимает 3-е место в России после Белгородской области и Татарстана и 1-е место в Сибирском Федеральном округе.

Кроме того, в регионе в полную силу начал работать сервис «Открытый контракт». Он представляет собой бесплатную электронную площадку, на которой в свободном доступе и еще до заключения контрактов на госзакупки размещаются данные о закупочной деятельности Фонда и его региональных отделений.

-Мы занимаемся вопросами, связанными с приобретением протезов, кресел-колясок, средств ежедневного ухода и других средств реабилитации для людей с инвалидностью, их обеспечением льготными путевками на санаторно-курортное лечение, - расказала начальник отдела организации закупок для государственных нужд Татьяна Лобанова. - Все это региональное отделение закупает в пределах сумм, которые ему выделяются из госбюджета. Сервис предусматривает размещение информации о конкурсах и аукционах, начальная (максимальная) цена по которым превышает 1 миллион рублей.

Уже на стадии размещения информации о предполагаемых закупках в план-график закупок поставщики товаров и услуг и граждане могут внести свои замечания и коррективы. Как результат – повышается эффективность закупок за счет максимальной прозрачности процедуры.

На сегодняшний день уже поступили первые обращения от потенциальных поставщиков, по которым были даны необходимые разъяснения.

ВСЕГДА БЫТЬ В КУРСЕ

С прошлого года Кузбасское отделение участвует в пилотном проекте Фонда социального страхования «Информирование страхователей по электронной почте». В настоящее время на учете отделении состоит 55 тысяч страхователей–работодателей, из них более 90% - это малый и средний бизнес. Как показывает практика, с крупными предприятиями адресную работу проводить легко, а куда сложнее охватить небольшие организации. Именно поэтому и был запущен специальный сервис для работодателей, позволяющий им всегда быть в курсе новшеств и изменений в сфере социального страхования.

Рассылка информации по электронной почте регламентирована – четко прописаны темы и периодичность рассылок. Например, страхователи извещаются о сроках сдачи отчетности, обязанностях страхователей и реквизитах для уплаты страховых взносов, переплате или задолженности, изменениях в законодательстве и т.д. Принять участие в проекте тоже просто – страхователям нужно было сообщить специалистам Фонда свои электронные адреса.

-Сначала мы немного переживали, что рассылок будет слишком много, а информация для нас лишней, но опасения не подтвердились - всё строго по делу, - поделилась впечатлениями директор фирмы «Контур - Новокузнецк» Елена Боталова. - Мы видим, что региональное отделение готово помочь, открыто к взаимодействию, старается предостеречь нас от возможных неприятностей, т.е. выступает как настоящий партнер.

С момента запуска сервиса уже 35 тысяч страхователей (64% от общего числа) изъявили желание получать информационную рассылку по почте. Также специалисты отмечают, что вырос уровень дисциплины – 88% страхователей регулярно предоставляют отчетность, на 25% по сравнению с прошлым годом сократилось количество штрафов за нарушение законодательства, 17% страхователей погашают задолженность после получения соответствующего электронного письма.

Конечно, при внедрении цифровых сервисов и у граждан, и у предприятий-партнеров Фонда возник резонный вопрос: насколько защищена информация, которая передается по интернету.

-Мы можем с уверенностью сказать, что информационная система Фонда социального страхования обеспечивает все необходимые условия защиты информации и сохранения ее конфиденциальности в соответствии с требованиями законодательства, - подчеркнула Людмила Бабичук. – Кроме того, все персональные данные застрахованы от утери - нареканий к работе наших сервисов нет.

В завершение круглого стола участники поблагодарили Кузбасское отделение Фонда за плодотворное сотрудничество и поделились пожеланиями по улучшению работы сервисов. Специалисты заверили, что все пожелания будут проанализированы и учтены в дальнейшей деятельности, ведь новшества должны быть не просто доступны, но и удобны всем без исключения пользователям услуг Фонда.