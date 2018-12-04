2018-12-04T09:59:36+03:00
Происшествия

В кузбасской школе девочке дверью отрезало палец

Ученик второго класса прищемил руку школьнице
Екатерина РОМАНОВАКирилл ЧАЩИН
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Фото: ЯндексКарты.Фото: ЯндексКарты.
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В понедельник, 3 декабря, в Ленинске-Кузнецком случилось чрезвычайное происшествие. Здесь, в школе №73 во время перемены серьезно пострадала 11-летняя девочка: ей дверью отрезало пальчик.

Понедельник начинался как обычно: дети пришли на занятии по внеурочной деятельности. Как это обычно бывает, бегали, играли. 11-летняя девочка убегала от второклассника и решила спрятаться от него в туалете. Но дальше случилось страшное: рука оказалась между дверью и косяком как раз в тот момент, когда мальчишка с силой захлопнул дверь

- Моей племяннице на перемене мальчик дверью отрезал средний палец, - рассказал дядя школьницы, Алексей Восьмаков. – Классный руководитель общаться со мной отказалась, сославшись на то, что она отдыхает.

Невероятная боль, слезы, звонки в скорую помощь и маме ребенка. К слову, маме девочки не смогли сразу дозвониться, и пришлось бежать к ней домой. Благо, семья живет недалеко от школы, и женщина быстро прибежала к плачущей дочке. Все то время, пока ждали маму, школьный врач помогал девочки: ввели обезболивающее, положили холод. А потом была скорая, больница, врачи, операция…

Директор школы №73 Татьяна Пономарева. Фото: ЯндексКарты.

Директор школы №73 Татьяна Пономарева. Фото: ЯндексКарты.

- В шесть часов вечера мы получили информация, что операция проведена, все в порядке, - рассказала директор школы №73 города Ленинска-Кузнецкого Татьяна Пономарева. - Фаланга осталась на месте, только ногтевую пластину удалось убрать. Слава богу, наши микро хирурги хорошо сработали, у девочки все будет в порядке!

Впрочем, дядя ребенка пока не разделяет оптимизма сотрудников школы.

- Пальчик племяннице сохранили, но в каком он состоянии, я смогу ответить лишь после того, как сам все увижу, - отметил Алексей Восьмаков.

Сейчас девочка – к слову, она воспитывается в многодетной семье – находится в больнице, приходит в себя. Вся ситуация находится на контроле школы, администрации Ленинска-Кузнецкого и даже департамента образования.

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