«Главное в жизни – общение»: 100-летняя кемеровчанка поделилась секретом долголетия

О том, что кемеровчанке Анне Фроловне Тарасовой 100 лет, говорит разве что паспорт, где прописана дата ее рождения – 30 ноября 1918 года. Эта прекрасная женщина, лицо которой излучает свет, на своем юбилее вальсирует, поет и делится секретами долголетия. Она всегда была активной, и в 100 лет не хочет просто сидеть на месте. А самым главным в жизни считает общение.

Детство, война и счастливый брак

Жизнь Анны Фроловны не была простой. Будучи дочкой военного, в детстве она то и дело переезжала в места на место, а в третьем классе девочке за год пришлось сменить целых четыре школы – в Иркутске, Даурии, Чите и вновь в Иркутске. Но перемены не создавали школьнице преград – она была общительной, целеустремленной, спортивной. Однажды даже разделила первое место по велоспорту с будущей легендарной разведчицей Верой Волошиной.

После школы Анна поступила в Томский мединститут – хотела стать врачом. Но планы на будущее пришлось скорректировать из-за болезни отца. Девушка вернулась в родной Кемерово, где вскоре стала учительницей начальных классов. А потом в мирную жизнь ворвалась война. И Анна решила, что непременно пойдет на фронт. Так она оказалась на курсах медицинских сестер, а в 1942 году – в 303-й Сибирской стрелковой дивизии среди 100 девушек-кемеровчанок. Домой к маме Анна вернулась в звании старшины медицинской службы в августе 1945 года. В этом же году началась ее семейная жизнь. Вместе с мужем Анна Фроловна прожила 35 счастливых лет, родила двух сыновей и дочь, воспитала семь внуков. А сейчас у юбилярши уже пятеро правнуков.

Душа-труженица

Жизненным девизом Анны Фроловны стала строчка из стихотворения Николая Заболоцкого «Не позволяй душе лениться…». Она и не позволяла – трудилась всю жизнь. После войны стала секретарем в облисполкоме, потом была воспитательницей, а последние годы перед выходом на заслуженный отдых работала в Сбербанке.

- В банке ко мне очень хорошо относились, всегда помогали. Сначала я работала кассиром. Тогда ведь Сбербанк вместе с почтой работал – всегда народ, кричали, шумели, но мне было несложно, потому что была поддержка. И сейчас Сбербанк обо мне не забывает, - делится юбилярша.

И в сотый день рождения банк о ней не забыл. С утра сотрудники привезли в ее новую квартиру холодильник.

- Мы благодарны, что Анна Фроловна часть своей жизни посвятила работе в Сбербанке, - говорит председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Татьяна Галкина. – Мы изменяемся, движемся вперед, но чтим наших ветеранов, с большим уважением и теплотой относимся к ним. С Анной Фроловной нас связывают действительно очень теплые отношения. Мы бываем у нее в гостях, слушаем ее истории, черпаем из них ценные мудрые советы и в целом дорожим этой дружбой.

Председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Татьяна Галкина и управляющий Кемеровским отделением Сбербанка Николай Шилов поздравляют Анну Фроловну Тарасову с днем рождения. Фото: ПАО Сбербанк

Одной из таких историй, которая впечатлила Татьяну Галкину, стал рассказ Анны Фроловны о своих соратницах-медсестрах. Случай произошел вблизи реки. Когда закончилась перестрелка, девчонки, которые работали в санбате, решили искупаться – среди них была и Анна. На водоеме оказался снайпер, вычислил, но ей удалось спастись.

Настоящие друзья

Холодильник – не последний подарок от Сбербанка. Как настоящие друзья, руководство компании решило обеспечить долгожительницу всем самым необходимым. На очереди – остекление балкона.

- Ваш вклад в развитие банковского дела Кузбасса переоценить невозможно. Мы не только будем в гости приходить с подарками, но и продолжим помогать. Впервые в Кузбассе, в Сибири почетный работник Сбербанка отмечает такой юбилей. Здоровья вам! – обратился во время празднования к Анне Тарасовой управляющий Кемеровским отделением Сбербанка Николай Шилов.

Анна Фроловна рада подаркам, но ценнее для нее знание, что о ней помнят. В этом и есть часть ее секрета долголетия.

- Мне не важен подарок, - говорит юбилярша. – Общение – лучше всяких таблеток. Я хромаю, но иду, потому что знаю, что здесь встречу своих друзей. Одному человеку никогда не выжить, нужно общество, нужна дружба.

В свои 100 лет Анна Фроловна выглядит на пятерку, поздравления гостей принимает только стоя. На болячки не жалуется, советует всем кушать то, что хочется и жить так, как нравится. А еще просит молодое поколение беречь Россию так, как старшее ее завоевывало.