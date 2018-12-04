2018-12-04T12:02:50+03:00
Общество

Сергей Цивилев представил своих внештатных советников

Знакомство с советниками проходило в рамках аппаратного совещания
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: пресс-служба администрации Кемеровской области.Фото: пресс-служба администрации Кемеровской области.
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На аппаратном совещании, которое состоялось 4 декабря, Сергей Цивилев представил внештатных советников губернатора.

Так, на должность советника по патриотическому воспитанию назначен Игорь Кошелев, возглавляющий сегодня Кемеровскую областную организацию Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана».

Вопросами жизнеобеспечения займется Петр Куруч. Он работает в сфере коммунального хозяйства более 40 лет. В настоящее время является генеральным директором ООО «Кузбасская энергосетевая компания».

Игорь Прокудин – советник губернатора по вопросам комплексного развития территорий. Он проработал более 30 лет в угольной промышленности, а сейчас возглавляет ПАО «Кузбасская топливная компания».

Советником по дорожному хозяйству и благоустройству назначен Сергей Апарин, отдавший дорожному строительству почти 30 лет. Сейчас он является директором ООО «Кузбассдорстрой».

Валерий казаков стал советником по межрегиональным связям. Более 20 лет он работает на руководящих должностях в органах государственной власти. В настоящее время заместитель генерального директора АО ХК «СДС-Уголь».

Советником по строительству назначена Нина Глотко, проработавшая в строительной отрасли 43 года.

Шесть советников уже получили первые поручения от губернатора. Каждый - по своему направлению. Сергей Цивилев подчеркнул, что каждый из них является профессионалом своего дела.

- В ближайшее время нам вместе предстоит сделать многое. В частности, необходимо вывести сферу ЖКХ из текущего критического состояния, принимая жесткие меры и непопулярные решения. К сожалению, без этого не обойтись, - отметил Сергей Цивилев. – Нужно сделать кузбасские дороги лучшими за Уралом. Для привлечения любителей активного отдыха продолжим развивать туризм в регионе, в частности, кузбасский курорт «Шерегеш». Нужно переработать программы по патриотическому воспитанию областных департаментов и объединить их в единую программу с учетом нового времени и задач Стратегии – 2035.

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