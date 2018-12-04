11 тысяч кузбасских выпускников напишут итоговое сочинение

Уложиться в 350 слов

Сегодня более 11 тысяч выпускников напишут итоговое сочинение по русскому языку. Также 390 человек зарегистрировались для написания изложения – такую форму оценки знаний вправе выбрать обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды.

Как и в предыдущие годы, успешное написание сочинения станет для обучающихся 11-х классов допуском к государственной итоговой аттестации. Каждый год для написания сочинения выбирается пять тем. В этот раз школьникам предложат следующие: «Отцы и дети», «Мечта и реальность», «Месть и великодушие», «Искусство и ремесло», «Доброта и жестокость». Чтобы раскрыть тему, выпускникам необходимо уложиться в 350 слов – таков рекомендуемый объем сочинения. Более детально темы объявят в день написания сочинения, буквально за 15 минут до начала работы. В это же время темы будут опубликованы на открытых информационных ресурсах ege.edu.ru и fipi.ru.

- На написание сочинения участникам предоставляется 3 часа 55 минут, - пояснили в департаменте образования и науки Кемеровской области. - Для людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов время увеличивается на 1,5 часа.

Работа с перспективой

Каким бы ни был соблазн воспользоваться шпаргалками во время сочинения, это вряд ли получится. В процессе работы участникам разрешено пользоваться только орфографическим словарем, который им выдадут в аудитории. Оценивать написанное будут по пяти критериям: соответствие теме; аргументация, привлечение литературного материала; композиция; качество речи и грамотность. Итогом работы станет «зачет» или «незачет». Соответственно, к сдаче ЕГЭ допускаются только выпускники, получившие «зачет». Однако в случае положительного результата неправильно было бы совсем забыть про написанное сочинение. Оно может быть учтено при приеме в вуз. В этом образовательное учреждение само оценит сочинение в баллах. Максимально можно получить 10 баллов, которые прибавятся к баллам ЕГЭ.

- Итоговое сочинение в случае представления его при приеме на обучение в вузы действительно в течение четырех лет, следующих за годом написания, - пояснили в департаменте. - Выпускники прошлых лет, ранее писавшие итоговое сочинение, могут написать его повторно. При этом в вузы они смогут представить итоговое сочинение только текущего года, а сочинение прошлого года аннулируется.

О результатах написания сочинений школьники узнают 18 декабря. Ну а те, кто по уважительным причинам не смог присутствовать на сочинении, напишут его в один из резервных дней – 6 февраля или 8 мая 2019 года. Также в один из этих дней смогут исправить свою оценку выпускники, получившие за работу неудовлетворительную оценку.